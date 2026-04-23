NBA季後賽》斑馬摔成腦震盪 馬刺被追平

溫班亞瑪昨第2節進攻時，轉身後重心不穩直接下巴撞地。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕馬刺爭冠之路拉警報！新科年度最佳防守球員「法國怪物」溫班亞瑪，昨在西部首輪季後賽G2意外受傷退場，最終馬刺在主場以103：106不敵拓荒者，系列賽打成1：1，且腦震盪的溫班亞瑪恐缺席多場比賽，對黑衫軍更是雪上加霜。

溫班亞瑪坐起之後當場面露痛苦表情，經診斷有腦震盪。（美聯社）

溫班亞瑪G1攻下全場最高35分，生涯首次季後賽有個好的開始，加上他成為NBA史上首位全票當選年度最佳防守球員，好運當頭的他卻在昨第2節進攻時，轉身後重心不穩直接下巴撞地，當場面露痛苦表情，之後也直接往休息室走，僅上場12分鐘留下5分、4籃板、1阻攻。

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馬刺總教練強森表示：「溫班亞瑪被診斷有腦震盪，已進入聯盟保護協議，我們必須遵循所有步驟，這對我們來說是巨大的挑戰。」

最糟狀況G7才有望復出

按照規定，溫班亞瑪必須在48小時內無症狀，並通過一系列測試才能復出，外媒指出，溫班亞瑪在25日的G3高機率會缺席，最嚴重可能要等到G7才有望復出，如今拓荒者先在客場扳平戰局，還有機會上演「老七傳奇」。

拓荒者趁機進攻 翻轉戰局

拓荒者第4節一度落後14分，最終仍把握溫班亞瑪提前退場翻轉戰局。全隊表現最佳的是22歲後衛韓德森，攻下生涯新高31分，也是里拉德之後隊史首位23歲前在季後賽攻下逾30分的球員。另外，阿夫迪賈拿下14分，資深老將哈勒戴貢獻16分、5籃板及9助攻，尤其末節剩2分01秒的關鍵補籃，更造成馬刺重傷害。

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