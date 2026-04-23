前田顯藏 接掌台灣女籃主帥

前田顯藏（右）將接掌台灣女籃兵符，16日已經抵達台灣。（籃協提供）

台灣女籃將由日本籍教練前田顯藏接掌兵符，籃協預計今天舉行記者會，《自由體育》先帶大家認識這位新教練。

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣女籃主帥懸缺已久，籃協日前宣布由日本籍前田顯藏接掌兵符，他已於16日抵達台灣，上週現身台北小巨蛋觀看UBA賽事，為今年名古屋亞運和瓊斯盃做準備，盼帶領台灣隊打出全新風貌。

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擁有日本國家隊資歷

細心、認真獲讚賞

過去台灣國家隊多由歐美教練執教，這次選擇日本主帥，籃協祕書長李雲翔表示，「並非歐美球風不好，而是得考量以我們的身材條件能否適應這樣的體系。」選擇前田的原因，除了他擁有日本國家隊、B聯盟職業隊主帥資歷，他細心、認真的人格特質也獲李雲翔讚賞。

李雲翔透露，日本不少職業隊向前田提出邀約，但他希望有機會自己帶領1支國家隊，「他在日本已看了不少台灣球員的比賽，也和WSBL教練包含邱啟益、林紀妏等人接觸，相當積極。」

前田認為，台灣女籃是有潛力的球隊，球員有一定的能力和基礎，當前最需要突破的是防守，「我希望能建立自己的風格，開始能擊敗勁敵，讓其他亞洲國家對我們改觀。」

擬定培訓計畫

備戰名古屋亞運

近期前田開始擬定培訓計畫，觀察人選，台灣隊預計7月份展開集訓，藉由8月26至30日的瓊斯盃檢視訓練狀況，備戰9月底名古屋亞運。

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