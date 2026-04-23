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籃球場外是4寶爸 社群愛曬育兒照

2026/04/23 05:30

前田顯藏會在社群上分享自己的育兒生活，他也常親自為孩子下廚。（取自前田顯藏IG）前田顯藏會在社群上分享自己的育兒生活，他也常親自為孩子下廚。（取自前田顯藏IG）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣女籃新主帥前田顯藏來自大阪，育有4個兒子的他，平時社群上分享的大多非關籃球，而是與孩子們互動的育兒日記。

前田顯藏會在社群上分享自己的育兒生活，這次他也帶著4個兒子到台灣生活。（取自前田顯藏IG）前田顯藏會在社群上分享自己的育兒生活，這次他也帶著4個兒子到台灣生活。（取自前田顯藏IG）

舉家搬遷來台

阿巴西過去曾在前田顯藏麾下打球。（取自晧宇國際運動經紀IG）阿巴西過去曾在前田顯藏麾下打球。（取自晧宇國際運動經紀IG）

長居在此發展決心

43歲的前田接下台灣女籃兵符後，舉家搬遷來台，展現想長居在此好好發展的決心。

單親爸常獲鄰居協助

舉辦公益活動回饋

不過，他的妻子在2022年因癌症過世，這幾年他都過著單親爸「一打四」的生活，即使工作再忙碌，他仍盡心盡力照顧好4個孩子，經常在社群上分享育兒生活，還常看見他穿著圍裙下廚的照片，相當溫馨。

居住秋田期間，前田獲得當地民眾喜愛，妻子過世後在分身乏術下，他常獲得鄰居、朋友的協助，日媒曾報導，前田為回饋大家在當地舉辦公益活動，收益也捐出協助秋田當地的托育服務。

曾在前田麾下打球

阿巴西喊幸運

過去曾在前田麾下打球的「台灣黑豹」阿巴西表示，旅外期間很幸運遇到前田教練，他很認真也很細心，阿巴西認為，以前田的執教能力，一定會為台灣女籃帶來助益。獲得來台執教機會，前田則表示，這也和阿巴西有關，讓他有機會被台灣籃協看見。

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