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劉家翔首勝等4年報答川岸強

2026/04/23 05:30

劉家翔首勝等4年報答川岸強猿隊劉家翔先發5局被敲3安失1分非責失，拿下生涯首勝。
（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿22歲潛力新秀劉家翔昨對富邦悍將先發5局無自責分，助隊以4：2奪下2連勝，進職棒第4年終於奪下生涯首勝，賽後對一路提拔他的恩師、投手教練川岸強真情告白：「這個首勝是我對他的報答！」

悍將王勝偉（左）轟出史上最年長代打全壘打。（記者林正堃攝）悍將王勝偉（左）轟出史上最年長代打全壘打。（記者林正堃攝）

劉家翔在2022年選秀以第3指名加入樂天桃猿，川岸強從那年就盯他到現在，曾經用看他投球會「ワクワク（興奮）」來形容高天賦，只是劉家翔並非一路順風，去年一度面臨肩夾擠無法正常施力而影響球速，所幸在秋訓增重和加強肌力後，球速回升至150公里，昨天本季首秀5局僅被敲3支安打，無四壞球，展現出色壓制力。

劉家翔首勝等4年報答川岸強劉家翔（左）從猿隊教頭曾豪駒手中接下首勝球。
（記者林正堃攝）

也感謝曾家輝

同寢室良性刺激

劉家翔坦言，從進職棒到現在的起伏比較大，今年有找到自己的節奏，覺得努力沒有白費，「首勝也想報答川岸，他從我剛進來那一年就看著我，雖然後面上一軍（當投手教練），還是很關注我們的表現。」

另一個刺激是宿舍的室友曾家輝，這位23歲新秀右投今年同樣球速大升級，前3場先發至少投5局，還有一戰單場飆10K，劉家翔表示，「看到家輝這樣丟，我也會想什麼時候輪到我，畢竟宿舍住在一起，他回來時，我們都會彼此討論。」

劉家翔的親友團也坐在看台上觀戰，與有榮焉。樂天總教練曾豪駒更直呼，劉家翔這場表現非常棒，好球率高，直球和變化球的控制也很不錯，雖然才投5局51球，但考慮是第一場勝利，也等了4年，「那就靠其他學長幫忙拿下來，讓他有好的開始。」

王勝偉代打轟

向高國慶說抱歉

樂天新秀大放異彩，富邦悍將則是老將王勝偉大活躍，昨在8局上以42歲21天之齡夯出史上最年長的代打全壘打，超車高國慶的41歲292天，不禁讓曾總直呼「薑是老的辣」，王勝偉也笑說，「我電很滿、很滿，對國慶學長有點不好意思，可能還有機會再堆高紀錄⋯！」

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