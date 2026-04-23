劉子杰猛打賞 證明運科魔力

4局下猿隊劉子杰（右）利用隊友飛球拚上二壘。 （記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿自主培訓出身的劉子杰繼前天首安出爐，昨晚2局下對富邦悍將又敲二壘安打，初登場起連續2場有長打，生涯首次單場3安猛打賞，回顧從選秀落榜到自培苦熬2年，他直言：「這一路走來滿不容易的。」

劉子杰生涯首次單場3安猛打賞。（記者林正堃攝）

劉子杰前天生涯初登場用二壘安打串聯5分逆轉致勝大局，昨與同為自培出身的游霆崴對決，首打席二壘安打串聯攻勢至二、三壘有人，助隊送回2分，4局下再敲安，還靠高飛球出局從一壘拚上二壘，展現自培選手的拚勁，有個耀眼的一軍起步。

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選秀落榜生 自培熬出頭

打擊原本就是劉子杰的強項，在2023年靠有自信的棒子叩關中職選秀，最終卻不幸落選，一度萌生放棄的念頭，正當他打算去研究所鑽研運動科學，樂天球探林昭宏詢問簽自主培訓合約的意願，開啟他的職棒之路。

劉子杰直言，他的天賦不像其他人這麼好，也沒有出色的身體條件，只能多利用其他方法縮小距離，「多了解自己身體的狀況，思考怎麼應對比賽，練習時會給自己一個想法。」他熱愛研究的運科，成了追上其他選手的捷徑，「用別人的方法套用在我自己的身上，再結合自己的方式。」

小時候住台南球場附近的劉子杰曾參加統一獅夏令營，當時夢想披上獅隊戰袍，如今加入樂天，在一軍舞台的每一天令他格外有感觸，「從那麼小的小朋友，到現在能站在球場上打球，滿神奇的！」

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