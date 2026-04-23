兄弟第7局解鎖獅 本季首度連勝

兄弟宋晟睿（左）7局上敲出3分砲，回休息室與教頭擊掌慶祝。（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／台南報導〕統一獅隊前天在自家亞太主場遭中信兄弟寫下無安打比賽紀錄，昨推出新洋投銳力獅登板，一度讓兄弟15上15下、6局僅被擊出1安打，卻在7局換投後戰況丕變。兄弟靠連續安打、宋晟睿3分砲，單局攻下6分，終場7：2贏球。中信兄弟本季首度連勝，獅隊則苦吞4連敗。

兄弟洋投羅戈本季勝投終於開張。（中信兄弟提供）

兄弟一度對銳力獅一籌莫展，僅本季初登一軍的李聖裕有安打。7局獅隊換上鄭副豪，岳政華、黃韋盛接連安打，王政順、高宇杰再敲安追平並超前，宋晟睿再補上3分砲。

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羅戈首勝

宋晟睿開轟、生涯百打點

兄弟先發投手羅戈賽前援護率僅1.57，昨首局失分、4局再被朱迦恩擊出陽春砲，而隊友7局一口氣逆轉，讓他以6局失2分優質先發，進帳本季首勝，也使平野惠一以145勝獨居中信兄弟期間最多勝教頭。

前5局一度遭銳力獅封鎖，平野說：「對方(銳力獅)身材高大、手臂看起來特別長，投球動作不好辨識球種，有必要研究對策。」

李聖裕相隔1063天再次於一軍敲安，他的上一支安打出現在2023年球季，去年整季未上一軍，昨首安就幫助球隊突破0安打困境。平野特別提到：「首支安打是聖裕敲的，令人感到特別開心。」

19日過完生日，羅戈拿到29歲第一勝，也是本季首勝，他也對隊友們有信心，「大家互相支持，前面不好沒有關係，我們每一場都盡可能把最好表現拿出來。」

宋晟睿昨用全壘打完成生涯百打點，2局還有外野助殺美技，讓獅隊攻勢受阻。宋晟睿說：「很開心這兩場有好表現，這幾場大家都沒放棄，教練也給我機會上場，我們會繼續努力。」

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