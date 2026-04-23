自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

兄弟第7局解鎖獅 本季首度連勝

2026/04/23 05:30

兄弟宋晟睿（左）7局上敲出3分砲，回休息室與教頭擊掌慶祝。（中信兄弟提供）兄弟宋晟睿（左）7局上敲出3分砲，回休息室與教頭擊掌慶祝。（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／台南報導〕統一獅隊前天在自家亞太主場遭中信兄弟寫下無安打比賽紀錄，昨推出新洋投銳力獅登板，一度讓兄弟15上15下、6局僅被擊出1安打，卻在7局換投後戰況丕變。兄弟靠連續安打、宋晟睿3分砲，單局攻下6分，終場7：2贏球。中信兄弟本季首度連勝，獅隊則苦吞4連敗。

兄弟洋投羅戈本季勝投終於開張。（中信兄弟提供）兄弟洋投羅戈本季勝投終於開張。（中信兄弟提供）

兄弟一度對銳力獅一籌莫展，僅本季初登一軍的李聖裕有安打。7局獅隊換上鄭副豪，岳政華、黃韋盛接連安打，王政順、高宇杰再敲安追平並超前，宋晟睿再補上3分砲。

羅戈首勝

宋晟睿開轟、生涯百打點

兄弟先發投手羅戈賽前援護率僅1.57，昨首局失分、4局再被朱迦恩擊出陽春砲，而隊友7局一口氣逆轉，讓他以6局失2分優質先發，進帳本季首勝，也使平野惠一以145勝獨居中信兄弟期間最多勝教頭。

前5局一度遭銳力獅封鎖，平野說：「對方(銳力獅)身材高大、手臂看起來特別長，投球動作不好辨識球種，有必要研究對策。」

李聖裕相隔1063天再次於一軍敲安，他的上一支安打出現在2023年球季，去年整季未上一軍，昨首安就幫助球隊突破0安打困境。平野特別提到：「首支安打是聖裕敲的，令人感到特別開心。」

19日過完生日，羅戈拿到29歲第一勝，也是本季首勝，他也對隊友們有信心，「大家互相支持，前面不好沒有關係，我們每一場都盡可能把最好表現拿出來。」

宋晟睿昨用全壘打完成生涯百打點，2局還有外野助殺美技，讓獅隊攻勢受阻。宋晟睿說：「很開心這兩場有好表現，這幾場大家都沒放棄，教練也給我機會上場，我們會繼續努力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中