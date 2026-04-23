台鋼在「嘉」遭完封 開雙保險失靈

龍隊魔神龍先發5局飆出9次三振，迎來轉隊後首勝。（味全龍提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕本季中職在嘉義市球場的首場例行賽，卻成為台鋼雄鷹洋投後勁來台多年最不願回首的一戰，後勁昨先發4.2局狂失8分苦吞敗投，最終味全龍以8：0擊敗台鋼，本季台鋼首度遭完封，全聯盟只剩樂天桃猿尚未遭完封，龍隊戰績11勝5敗獨居榜首。

後勁（台鋼雄鷹提供）

2024年後勁加盟台鋼，至昨天賽前為止，他先發41場拿下23勝3敗，期間締造跨季22連勝的聯盟新紀錄，累計防禦率1.88、被打擊率2成30、每局被上壘率1.12，表現非常亮眼；後勁先發41場，台鋼豪取31勝僅10敗，勝率高達7成56，非後勁先發場次，台鋼戰績87勝124敗4和，勝率僅4成12。

請繼續往下閱讀...

後勁最慘一役

「後勁先發、台鋼勝率飆高」的定律昨天被打破，1局上龍隊就靠5安和1保送灌進5分，3局上靠3安和曾聖安高飛犧牲打再添2分，5局上林辰勳適時安打帶有1分打點，也把後勁打退場。

後勁寫下中職生涯先發最短局數紀錄，被敲出10安失8分都是自責分苦吞本季首敗，追平生涯單場最多失分紀錄，同時中斷對龍隊跨季7連勝；龍隊先發洋投魔神龍投5局被敲3安，狂飆9K無失分拿下轉隊後首勝，張政禹繳3安猛打賞，打下2分打點、跑回2分獲選單場MVP。

穿勇士版球衣 沒被「嘉」持到

台鋼此戰主場特別製作20多年前的台灣大聯盟嘉南勇士隊版型球衣，相當用心，可惜勇士隊過去在嘉市球場的6成21高勝率，未能「嘉惠」到台鋼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法