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猿新人無照酒駕肇事 1球未投遭開除

2026/04/24 05:30

猿新人無照酒駕肇事 1球未投遭開除

19歲李育朋 去年選秀第4指名

〔記者羅志朋、黃明堂／台北-台東連線報導〕進職棒僅8個月，一、二軍賽1球都沒投，19歲的樂天桃猿左投李育朋日前無照酒駕肇事，昨遭球團開除，同時中職聯盟依規章重罰44萬、禁賽40場，年紀輕輕自毀前程，令人不勝唏噓。

因車禍未釀人傷，警方並未說明此案，但據了解，李育朋是4月19日在台東市福建路一處酒吧飲酒後，喝到早上5點多，開車離去後發生車禍，無人受傷，警方事後到場蒐証，他坦承開車。經酒測值0.69超標，而且還是無照駕駛，依公共危險等罪嫌移送法辦。

樂天桃猿球團昨發布公告指出，依照球團與球員契約的約定於本月22日終止李育朋合約，球團深刻理解此次事故的嚴重性，並為影響社會秩序向廣大球迷及各界表達深切歉意。

曾以陳偉殷為目標 貪杯自毀前程

李育朋具阿美族血統，因父母工作關係在桃園成長，為了打球轉學到仁善國小，原本守外野，因為欣賞陳偉殷而改練投手，左投的他目標成為「下一個陳偉殷」，國中畢業回到父親家鄉球隊台東體中延續棒球路。

聯盟罰款44萬、禁賽40場

去年2月高中木棒聯賽李育朋對鶯歌工商投出5局無安打比賽奪勝，並以5勝、防禦率0的佳績勇奪木聯投手獎，由於外型帥氣而有「東體彭于晏」之稱，去年高中畢業投入選秀獲樂天第4指名，簽約金250萬。

加盟樂天至今8個月，李育朋完全沒在中職一、二軍出賽的紀錄，日前因無照酒駕肇事遭球團開除，聯盟依規章罰款44萬、禁賽40場，接下來樂天會將他放入讓渡名單，期限內若有其他球隊吸收，他必須繳納罰款並執行禁賽處分才能延續生涯，若無球隊吸收，不到1年的職業生涯恐告終。

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