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新聞分析》樂天管不住猿 3年兩起酒駕肇事

2026/04/24 05:30

邱丹（資料照）邱丹（資料照）

去年至今狀況接二連三 凸顯球團管理鬆散

〔記者羅志朋、黃照敦／新聞分析〕不到3年，中職就發生兩起球員酒駕遭開除的案例，且肇事的邱丹與李育朋都效力樂天桃猿，除了球員不夠自律，球團管理鬆散絕對責無旁貸。

前年6月邱丹在國道1號酒駕自撞護欄已經很離譜了，19歲的李育朋這次更扯，不但酒駕肇事，酒測值高達0.69毫克，而且根本就沒駕照，相當危險。如今慘遭開除，不僅葬送個人前途，若真的傷及無辜，後果不堪設想，所屬球團、中職聯盟都是重傷害。

樂天二軍17日在桃園球場打完比賽，李育朋隔天晚上人已在台東與友人喝酒，一直喝到19日天亮才開車離去，隨後出事並付出慘痛代價，幸好沒有人傷亡，已是不幸中的大幸，好不容易選秀上榜，李育朋不自我訓練補不足，還呼朋引伴午夜笙歌，自律和生活管理能力夠糟了。

中職最近兩起酒駕肇事主角都是樂天球員，更凸顯球團管理和宣導教育出現很大漏洞。去年樂天才歷經餐飲、宿舍、換帥風暴，日前又發生主將林立、陳晨威和歐晉等人半夜在飯店走廊嬉鬧喧嘩，遭其他房客投訴，球團也只對外宣稱罰款了事。如今李育朋酒駕肇事案件，再次重創球團形象，很顯然這隊球員過得太「樂天」了，場內、外風波不斷，下一次不知又要搞出什麼把戲。

躍居中學生最嚮往職業 運動員自律責無旁貸

4月初，國語日報公布2026「兒少大未來」職業探索問卷調查發現，「職業運動員」再度成為中小學生最嚮往職業，中學生更從去年的第8名躍升為第1名，大大顛覆過往認知。職業運動員竟擊敗醫師、工程師等傳統高薪職業，成為台灣未來主人翁族群心目中最嚮往的職業第一名。而中職球員近年屢拿高薪，社經地位翻身，是許多年輕子弟崇拜、模仿的對象，且具有社會教化意義，一言一行更要謹慎而為，球團管理螺絲更要用力鎖緊才行。

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