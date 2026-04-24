自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

雄鷹「首」選陳文杰 站上安打王

2026/04/24 05:30

雄鷹「首」選陳文杰 站上安打王

〔記者林宥辰／高雄報導〕「台鋼豪杰」陳文杰去年熱身賽因右腳踝脫臼合併脛骨、腓骨骨折意外，錯過整個賽季。今年滿血回歸後，陳文杰不僅重返中外野防區，還擔任開路先鋒，開季至今，攻守都相當稱職，昨4打數4安打，本季第三度單場「鐵支」，更連續10場敲安，累計26支安打，躍居中職安打王。

單場4安奪MVP

首棒打數超越兄弟時期

台鋼開季曾短暫安排王博玄、曾子祐擔任過首棒，但最常由陳文杰擔任。昨天賽前，陳文杰打第一棒有3成85高打擊率，昨更是火力全開，賽後打擊率上升至3成77，也僅次於中信兄弟黃韋盛3成81，對打擊手感空白一年的陳文杰而言，真的難能可貴。

去年因傷被迫空白

重返戰場不生疏

生涯前7年效力中信兄弟期間，陳文杰在先發第1棒位置僅49打數、打擊率1成22，今年開季近一個月，他在首棒的打數就已超越兄弟時期，昨役7局下最後打席率先敲二壘打，並跑回追平分，是台鋼1分逆轉勝的打擊功臣，賽後拿到單場MVP、也是本季第4次。

陳文杰賽後說：「手感延續到今天，很高興。今年的調整狀況很滿意，希望一直維持，幫助到球隊。」

已經連續13場上壘的陳文杰也坦言：「其實以前很少打第1棒，後面的隊友攻擊能力本就很好，不管打哪個棒次，都盡量要求自己能夠上壘，有上壘才有串聯。」

陳文杰透露，春訓期間自辦賽面對經典賽台灣隊，當時自己有許久沒比賽的感覺，但意外的是，實際上場打擊，並沒有太多生疏感，「原本以為實戰面對投手會生疏，還因此有點擔心，但實際上感覺還好，適應得比自己想像中快。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中