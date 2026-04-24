雄鷹「首」選陳文杰 站上安打王

〔記者林宥辰／高雄報導〕「台鋼豪杰」陳文杰去年熱身賽因右腳踝脫臼合併脛骨、腓骨骨折意外，錯過整個賽季。今年滿血回歸後，陳文杰不僅重返中外野防區，還擔任開路先鋒，開季至今，攻守都相當稱職，昨4打數4安打，本季第三度單場「鐵支」，更連續10場敲安，累計26支安打，躍居中職安打王。

單場4安奪MVP

首棒打數超越兄弟時期

台鋼開季曾短暫安排王博玄、曾子祐擔任過首棒，但最常由陳文杰擔任。昨天賽前，陳文杰打第一棒有3成85高打擊率，昨更是火力全開，賽後打擊率上升至3成77，也僅次於中信兄弟黃韋盛3成81，對打擊手感空白一年的陳文杰而言，真的難能可貴。

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去年因傷被迫空白

重返戰場不生疏

生涯前7年效力中信兄弟期間，陳文杰在先發第1棒位置僅49打數、打擊率1成22，今年開季近一個月，他在首棒的打數就已超越兄弟時期，昨役7局下最後打席率先敲二壘打，並跑回追平分，是台鋼1分逆轉勝的打擊功臣，賽後拿到單場MVP、也是本季第4次。

陳文杰賽後說：「手感延續到今天，很高興。今年的調整狀況很滿意，希望一直維持，幫助到球隊。」

已經連續13場上壘的陳文杰也坦言：「其實以前很少打第1棒，後面的隊友攻擊能力本就很好，不管打哪個棒次，都盡量要求自己能夠上壘，有上壘才有串聯。」

陳文杰透露，春訓期間自辦賽面對經典賽台灣隊，當時自己有許久沒比賽的感覺，但意外的是，實際上場打擊，並沒有太多生疏感，「原本以為實戰面對投手會生疏，還因此有點擔心，但實際上感覺還好，適應得比自己想像中快。」

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