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坎南奪轉隊首勝 前兩局考驗洪總心臟

2026/04/24 05:30

坎南投出7局優質先發，助雄鷹逆轉龍隊。（記者李惠洲攝）坎南投出7局優質先發，助雄鷹逆轉龍隊。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼雄鷹陳文杰單場4安，洋投坎南7局失3分優質先發，合力助隊上演逆轉秀，終場4：3氣走味全龍，雙方無勝差，共同以11勝6敗（台鋼多1場和局）並列榜首。

台鋼雄鷹先發投手坎南自富邦悍將轉隊後，本季前兩次先發都吞敗，昨本季首次面對味全，2局再遭狙擊，被王順和、張政禹敲安後，曾聖安和郭天信2出局後接連安打，各帶有1打點。

味全3局上多添1分，3:0領先。台鋼則在4局下反攻，單局5安打得2分、追到1分差，王柏融5局下擊出深遠飛球，在全壘打牆前遭曾聖安接殺，差點完成百轟里程碑。陳文杰7局下擊出個人單場第4安、曾子祐敲安，吳念庭高飛犧牲打，王柏融滾地球原判決雙殺，重播輔助判決改判，台鋼因此進帳超前分。

坎南奪轉隊首勝，前兩局用球逼近50球的他，最終111球投滿7局。台鋼總教練洪一中說：「老實講，前兩局看到他的用球數，本以為這場可能有點危險，他最後能撐7局很不容易。」洪總說，雙方在伯仲之間的情況下，細節做好就更有機會贏球，包括替補上場的紀慶然外野美技、王柏融積極靠腳程拚上壘，都是關鍵。

坎南提到，近兩場比賽都沒有投出保送，是他較滿意之處，「我不想免費送壘包給對手。這場比賽卡特球的狀況特別好，首次和陳世嘉搭配，感覺也很不錯，加上守備幫忙，我想是我能投到7局的因素。」

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