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活塞扳平魔術 打出該有樣子

2026/04/24 05:30

活塞擊敗魔術，終結季後賽主場11連敗紀錄。（路透）活塞擊敗魔術，終結季後賽主場11連敗紀錄。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕18年未曾在季後賽主場贏球的活塞，昨在東部首輪季後賽G2以98：83打敗魔術，終於把勝利送給主場球迷，也將系列賽打成1：1。

活塞上次季後賽主場贏球已是2008年5月東部冠軍賽第4戰擊敗塞爾提克，之後2009、16、19年季後賽首輪都遭橫掃，上季對尼克主場又全敗，本季強勢搶下頭號種子，結果在G1又於主場失守。

重拾防守本色

終結18年主優乾旱

面對主場贏不了球的窘境，活塞此仗上半場跟魔術戰成46：46，不過底特律大軍第3節一波27：3猛攻奠定勝基，拿下汽車城球迷等了18年的主場勝利，終結主場11連敗難堪紀錄。

前役轟39分的康寧安以19投11中，繳出27分、11助攻和6籃板。他坦言，G1全隊太緊繃，如今能在主場奪勝，更有信心面對接下來的客場戰役。

活塞例行賽拿下60勝的最大關鍵是團隊防守出色，此仗把魔術投籃命中率壓低至32.5％，並讓魔術在第3節僅拿16分。主帥畢可史塔夫指出，首戰輸球帶給全隊一大警訊，第3節才重拾該有的防守強度。

西部方面，「SGA」吉爾吉斯亞歷山大昨轟37分外帶9助攻、5籃板，率衛冕軍雷霆以120：107打敗太陽，於西部首輪季後賽取得2：0領先。

有望蟬聯年度MVP的吉爾吉斯亞歷山大，昨賽前先拿年度關鍵球員獎，他揮別前役18投5中的低迷，以25投13中，包括2顆三分球、9罰全進，率隊主場告捷。SGA表示，不在意個人獎項，唯一目標只有總冠軍，「我們會專注在每場比賽！」

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