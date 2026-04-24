名古屋亞運》細節控的必要 教練「拳」方位思考

亞運參訪團拳擊代表隊教練曾自強（右一）逐項確認場館細節。 （奧會提供）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕2026愛知名古屋亞運將在9月開幕，參訪團昨考察拳擊與角力場地，確認場館各項細節，盼能確切掌握屆時狀況。

租拳館備戰 爭取最大效益

台灣在杭州亞運拳擊項目勇奪1金2銀2銅，本屆預計仍是台灣重要獎牌庫，代表隊教練曾自強昨視察比賽場地西尾市綜合體育館，內有2面熱身場地以及1面比賽場地，曾自強昨針對不少細節提問，他表示，主要是確認場館的安排以及選手的練習時間分配，希望到時候能提前準備。

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由於場館距離選手住的飯店車程約50分鐘，因此拳擊隊也在飯店附近租了一間私人拳館，提供選手進行訓練備戰、疲勞恢復等用途，曾自強解釋，大會雖會安排官方練習場地，但必須考量車程、各國時間分配等問題，「基於之前亞奧運的經驗，有專屬訓練場的話，備戰也會更彈性和方便。」

角力項目在港區稻永運動中心舉行，約可容納3500個座位，角力協會理事長張聰榮表示，日本是角力強國，時常舉辦頂尖賽事，對各項安排都有一定水準，「看完場地後更有信心，相信他們一定會準備得很完善。」

台灣在亞運角力項目過去未有奪牌紀錄，張惠慈上屆在銅牌戰落敗，無緣站上頒獎台，張聰榮提到，名古屋角力會長上月來台拜訪時邀請台灣隊在比賽登場前先到日本移地訓練，「讓我們的選手盡快熟悉場地，這次最大的目標就是奪牌。」

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