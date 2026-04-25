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沃許本火力難敵 提前封王「夢」碎

2026/04/25 05:30

沃許本率國王擊敗夢想家。（TPBL提供）沃許本率國王擊敗夢想家。（TPBL提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕新北國王洋將沃許本昨進帳26分，加上飛米、林書緯、李愷諺、奧帝都有貢獻，以105：99打敗夢想家，取得2連勝，粉碎夢想家最快26日提前例行賽封王的美夢。

沃許本首節火力全開，單節拿16分，跟夢想家全隊得分相同，率國王取得28：16領先，不過夢想家2、3節積極追分，高柏鎧於末節連續得分追到4分落後，無奈張宗憲三分球落空，班提爾兩次失誤，國王依舊守住主場。沃許本26分、12籃板，飛米進帳19分，林書緯14分、9助攻，奧帝17分、6籃板和4助攻，李愷諺13分、5籃板、4助攻，5人皆對贏球有功。

李愷諺走出低潮

揮別得分個位數

李愷諺近來因傷勢關係，表現有點起伏，昨決定放手一搏，上場26分鐘也揮別連3場得分個位數的窘境。他表示，「剩下的每場比賽都很重要，這場前3節上比較少時間，就是要調整體力準備打第4節，讓我用所有力氣去打，很高興有拿下勝利。」

國王戰績18勝15敗再度甩開中信特攻，獨居聯盟第4，僅落後新竹攻城獅0.5場勝差，仍有機會攻上前3名。

進帳31分13籃板

高柏鎧成悲劇英雄

最悲情人物絕對是夢想家的「新台灣人」高柏鎧，即使展現禁區威力，進帳31分、13籃板，可惜隊友關鍵時刻都沒能給予支援。其中，班提爾雖攻下20分、14籃板、5助攻，但發生8次失誤，其中倒數37、17秒連續兩次失誤，更讓夢想家反撲功虧一簣。

夢想家在國王主場踢館失敗，不僅無緣提前封王，戰績變成22勝13敗，再退到聯盟第2名，他們26日客場對桃園雲豹，兩隊誰能贏球，就有望成為本季TPBL例行賽王者。

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