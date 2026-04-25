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封鎖約基奇 灰狼超車金塊

2026/04/25 05:30

金塊一哥約基奇（左）遭到戈貝爾守備封鎖，系列賽暫以1：2落後灰狼。（路透）金塊一哥約基奇（左）遭到戈貝爾守備封鎖，系列賽暫以1：2落後灰狼。（路透）

6人得分雙位數

戈貝爾扮key man

〔記者吳孟儒／綜合報導〕灰狼昨靠著6人得分達雙位數的火力，加上防守成功限制約基奇發揮，讓他繳出生涯季後賽最差的26.9％投籃命中率，終場以113：96粉碎金塊，西部首輪系列賽取得2：1領先。

約基奇拿過3次年度MVP、1次總冠軍賽MVP，本季繳出場均27.7分、12.9籃板、10.7助攻的大三元數據，但他在季後賽遇到最大剋星，昨再次遭到戈貝爾封鎖，昨雖有27分，但全場26投僅7中，且只傳出4次助攻，金塊的攻勢完全斷電，全隊只有34％投籃準星，二當家穆雷也僅得16分。

戈貝爾展現4屆最佳年度防守球員的價值，靠著強硬的身體對抗不斷干擾對方，讓約基奇沒有好的出手空間，他在場上時的正負值為+18，是灰狼能夠上演「下克上」的關鍵角色，對此他說：「我在場上不是為了讓別人認同我，我唯一目標就是助隊拿總冠軍，我們還需要贏下14場比賽。」

替補的多桑姆拿灰狼隊最高的25分，麥克丹尼爾斯斬獲20分，愛德華茲貢獻17分，迪文森佐和藍道各有15分，戈貝爾拿10分、12籃板，昨全場一路保持領先，最大差距達27分，成功收下2連勝。

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