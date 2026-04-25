轉隊雙「鷹」獵殺尼克 2：1領先

麥考倫（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕老鷹今年季中交易換來的麥考倫、庫明加，兩人昨不僅斬獲45分，更雙雙在關鍵時刻於攻守都做出貢獻，幫助老鷹以109：108打敗第3種子尼克，系列賽更取得2：1超前。

庫明加（法新社）

陣中資歷最老

麥考倫貢獻經驗

原本效力鵜鶘的麥考倫今年被送到老鷹，他成為老鷹陣中唯一資歷逾10年的球員，同時在季後賽出賽70場也是全隊之最。經驗豐富的麥考倫此仗貢獻23分，尤其在老鷹落後1分，他倒數12.5秒依舊果斷出手，完成致勝跳投，他表示：「最後球交到我手上，我只想找到我的出手位置，能回主場並守住勝利感覺很棒，但任務還沒完成。」

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板凳出發拿21分

庫明加越打越開心

在勇士鬱鬱寡歡的庫明加，如今披鷹袍越打越開心，此役板凳出發拿21分，尼克主將布朗森發生致命失誤，就是庫明加完成抄截。庫明加現在不在乎是否從板凳出發，但他知道上場就要在攻守都帶給球隊能量，尤其能在場上聽到球迷的歡呼聲，讓他越打越帶勁。另外，J.強森繳出24分、10籃板、8助攻。

尼克阿努諾比拿下29分，布朗森26分，但他最後一波進攻發生失誤，他坦言輸球是他的責任，必須設法帶隊在下一戰捲土重來。

東部第5種子的暴龍昨靠兩大戰將巴恩斯、巴瑞特皆拿33分，並在第4節用一波43：23狂爆攻勢，於主場以126：104大勝騎士，將系列賽追成1：2。

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