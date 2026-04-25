自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

轉隊雙「鷹」獵殺尼克 2：1領先

2026/04/25 05:30

麥考倫（法新社）麥考倫（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕老鷹今年季中交易換來的麥考倫、庫明加，兩人昨不僅斬獲45分，更雙雙在關鍵時刻於攻守都做出貢獻，幫助老鷹以109：108打敗第3種子尼克，系列賽更取得2：1超前。

庫明加（法新社）庫明加（法新社）

陣中資歷最老

麥考倫貢獻經驗

原本效力鵜鶘的麥考倫今年被送到老鷹，他成為老鷹陣中唯一資歷逾10年的球員，同時在季後賽出賽70場也是全隊之最。經驗豐富的麥考倫此仗貢獻23分，尤其在老鷹落後1分，他倒數12.5秒依舊果斷出手，完成致勝跳投，他表示：「最後球交到我手上，我只想找到我的出手位置，能回主場並守住勝利感覺很棒，但任務還沒完成。」

板凳出發拿21分

庫明加越打越開心

在勇士鬱鬱寡歡的庫明加，如今披鷹袍越打越開心，此役板凳出發拿21分，尼克主將布朗森發生致命失誤，就是庫明加完成抄截。庫明加現在不在乎是否從板凳出發，但他知道上場就要在攻守都帶給球隊能量，尤其能在場上聽到球迷的歡呼聲，讓他越打越帶勁。另外，J.強森繳出24分、10籃板、8助攻。

尼克阿努諾比拿下29分，布朗森26分，但他最後一波進攻發生失誤，他坦言輸球是他的責任，必須設法帶隊在下一戰捲土重來。

東部第5種子的暴龍昨靠兩大戰將巴恩斯、巴瑞特皆拿33分，並在第4節用一波43：23狂爆攻勢，於主場以126：104大勝騎士，將系列賽追成1：2。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中