名古屋亞運探路》使用現有場館「環保樽節」 地點分散成挑戰

名古屋中部國際機場放置亞運標誌。（特派記者盧養宣攝）

〔特派記者盧養宣／名古屋報導〕距離2026愛知名古屋亞運開幕日不到150天，走在市區街頭還很難感受到這場綜合大型賽事的熱度，相較上屆史上最貴的杭州亞運，這次亞運講求務實與永續發展，返璞歸真下與市民的日常緊密相連，賽事期間卻也考驗各國的應變方針。

不新建選手村

住宿形式未知數多

本屆亞運除耗時3年原地重建瑞穗體育場外，幾乎都是使用現有場館，在樽節與環保之下的另一特點就是首度不新建選手村，採用飯店、郵輪、貨櫃屋3種形式提供選手住宿。

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盡量使用現有場館、避免賽事落幕後淪為蚊子館，幾乎已是近年舉辦綜合運動會的共識，本屆賽事地點分散，郵輪、貨櫃屋兩種住宿形式未知數多，也成為這次台灣參訪團考察重點，預計設立3大中繼站，包括在御園小學校的首創一站式中繼站，以及提前預定3間村外飯店，讓選手在居住環境上能有更彈性的安排，都是後勤團隊這次的重要支援項目。

李洋期許後勤完善

把榮耀帶給大家

啟程前就認為在日本比賽，在適應上都不會有太大困難，看完奧會與國訓中心、運科中心提供的後勤支援後，問起運動部長、參訪團榮譽團長李洋，他也是上屆亞運銅牌得主，跟著參訪團趴趴走，嚴謹確認各項細節，從被支援到提供支援的感受差異，他說，現在更能感謝過去相關單位對運動員的著想。

若無意外，亞運開幕時李洋在運動部已上任超過一週年，史上首位運動部長的首屆亞運，這次他要面對的不再是各國頂尖男雙，而是全國人民的期待，對此他則說，重要的是後勤完善，「至於輸贏的話，希望發揮台灣運動員的拚搏精神，把榮耀帶給大家。」

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