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朱迦恩英雄命 獅主場止敗

2026/04/25 05:30

朱迦恩貢獻第4分打點，獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）朱迦恩貢獻第4分打點，獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕在兩隊聯名主題日「南人祭」的這個夜晚，統一獅和台鋼雄鷹就在亞太主球場打到延長第10局，雖然獅隊先讓台鋼在10局上得1分，但10局下朱迦恩再扮英雄追平比數，接著靠陳聖平的內野滾地球未讓台鋼完成雙殺，以7：6力克對手，中止4連敗與在主場、亞太球場的5連敗。

陳聖平頭部撲壘避免遭到雙殺，助獅隊止敗。（記者李惠洲攝）陳聖平頭部撲壘避免遭到雙殺，助獅隊止敗。（記者李惠洲攝）

獅隊昨役先發洋投喬登只投3局就提前退場，輪番上陣的本土牛棚先被追平再被超前，幸好打線非常夠力，先於8局下靠朱迦恩2分彈讓比數二度回到原點，他在10局下又貢獻單場第4分打點，獲選單場MVP。

朱迦恩不只貢獻3安猛打賞，還在2局下跑出聯盟第1萬5千次盜壘成功。

朱敲安追平

陳聖平神撲致勝

獅隊1局下靠李丞齡暌違3年再次開砲先馳得點，3局下趁台鋼先發洋投艾速特處理滾地球發生失誤，無人出局就攻佔一、二壘，隨後靠林子豪安打、 朱迦恩高飛犧牲打追加2分，獅隊喬登用68球投3局無失分，但2局投完因為二頭肌緊繃，4局下由高偉強接替投球，台鋼把握機會發動反撲，5局上靠吳念庭2分打點安打與暴投灌進3分一舉追平。

敲轟4打點

朱獲MVP

兩隊在後段先以全壘打互別苗頭，台鋼7局上靠魔鷹首次在亞太開砲以5：3首次超前，獅隊8局下靠朱迦恩回敬2分彈讓兩隊再次打平。10局上台鋼靠林家鋐率先安打以6：5再次超前，10局下獅隊最後反攻，先靠朱迦恩適時安打三度扳平，陳聖平擊出內野滾地球，台鋼眼看要策動雙殺，陳聖平以頭部滑壘撲進一壘，經重播輔助判決確定安全上壘。

「台灣隊長」陳傑憲雖在這場傷癒復出，但7局下、9局下兩度擊成外野飛球出局。

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