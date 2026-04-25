自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台灣隊長回來了 調成「夜間模式」

2026/04/25 05:30

陳傑憲（記者李惠洲攝）陳傑憲（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕在二軍經過4場打擊調整，「台灣隊長」陳傑憲終於在昨天傷癒復出，統一獅教練團基於他本季沒打過夜間賽事、未在亞太球場出賽，打到7局才讓他以替補上場，最快今天讓他回到先發打線。陳傑憲坦言，有種「很久沒有回來」的生疏感，最大挑戰在於能否盡快融入一軍環境。

陳傑憲 最快今回先發

獅隊總教練林岳平指出，陳傑憲今年從未在亞太比賽，二軍又都在白天比賽，昨是他本季第1場夜間賽事，先讓他藉由練習熟悉場地進入守備節奏。陳傑憲表示，從去年季後挑戰賽最後1場到現在，已經很久沒在室外球場打一軍的比賽，要在亞太比賽是很大的挑戰，「就是要趕快適應，趕快把室外跟夜間的比賽感覺找回來。」

盼速融入團隊

助獅擺脫低潮

陳傑憲認為，目前狀態已經可以正常出賽，只是從春訓到現在都沒跟過球隊，經典賽打完回來就下二軍，跟一軍選手的相處時間不長，感覺有點生疏，「我脫離球隊這麼久，只能用經驗去調適，畢竟在二軍才打4場，一軍的強度截然不同，給自己容錯率高一點，既然被叫上來，就要為球隊加分，不求能打多好，希望場上或場下，都可以把氛圍維持住。」

獅隊截至昨賽前正值4連敗、主場5連敗，陳傑憲不諱言，在此時歸隊有點緊張，這幾天連睡覺都一直思考，如何能讓團隊不一樣、從低潮走出來，昨走進球場看到年輕球員都很正向，覺得自己有點想太多，「反而是我要趕快融入團隊，希望幫助球隊擺脫低潮。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中