台灣隊長回來了 調成「夜間模式」

陳傑憲（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕在二軍經過4場打擊調整，「台灣隊長」陳傑憲終於在昨天傷癒復出，統一獅教練團基於他本季沒打過夜間賽事、未在亞太球場出賽，打到7局才讓他以替補上場，最快今天讓他回到先發打線。陳傑憲坦言，有種「很久沒有回來」的生疏感，最大挑戰在於能否盡快融入一軍環境。

陳傑憲 最快今回先發

獅隊總教練林岳平指出，陳傑憲今年從未在亞太比賽，二軍又都在白天比賽，昨是他本季第1場夜間賽事，先讓他藉由練習熟悉場地進入守備節奏。陳傑憲表示，從去年季後挑戰賽最後1場到現在，已經很久沒在室外球場打一軍的比賽，要在亞太比賽是很大的挑戰，「就是要趕快適應，趕快把室外跟夜間的比賽感覺找回來。」

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盼速融入團隊

助獅擺脫低潮

陳傑憲認為，目前狀態已經可以正常出賽，只是從春訓到現在都沒跟過球隊，經典賽打完回來就下二軍，跟一軍選手的相處時間不長，感覺有點生疏，「我脫離球隊這麼久，只能用經驗去調適，畢竟在二軍才打4場，一軍的強度截然不同，給自己容錯率高一點，既然被叫上來，就要為球隊加分，不求能打多好，希望場上或場下，都可以把氛圍維持住。」

獅隊截至昨賽前正值4連敗、主場5連敗，陳傑憲不諱言，在此時歸隊有點緊張，這幾天連睡覺都一直思考，如何能讓團隊不一樣、從低潮走出來，昨走進球場看到年輕球員都很正向，覺得自己有點想太多，「反而是我要趕快融入團隊，希望幫助球隊擺脫低潮。」

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