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李育朋酒駕肇事開除》樂天領隊︰雖有實力 不可原諒

2026/04/25 05:30

野原武人（記者陳志曲攝）野原武人（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿19歲左投李育朋無照酒駕肇事遭球團開除，高中畢業出身選手的管理課題再浮上檯面。對此，樂天領隊野原武人坦言球團也有責任，將增加跟選手面談的機會，提升選手素質。樂天總教練曾豪駒也呼籲年輕選手必須提升職業意識。

球團也有責任

將增加與選手面談

李育朋在19日無照酒駕車禍，樂天22日便決定終止合約，野原武人直言，去年選秀看中他的實力選進來，「雖然是有實力的投手，但他犯下的錯誤是不可原諒的，才會做出這樣的懲處。」並強調未來會強化教育，包含球團隊職員都會舉辦更多講座，加強隊內宣導。

外界關注樂天是否依中職棒球選手契約書的規定向李育朋追回2倍簽約金，亦即500萬台幣，野原武人坦言不太清楚這項規定，只有站在球團的立場懲處，「簽約金牽涉個人隱私，不方便回應。」

曾總︰哪些錯不能犯

自己要知道

曾總坦言，難免會看見年輕選手的職業意識不足，不清楚該怎麼去經營自己，李育朋還沒發光發熱就因個人行為失去舞台，這不是大家想看到的，「哪些錯不能犯，自己要知道，不要變成別人的鏡子。」

近年偶爾傳出年輕選手的場外風波，今晚對統一獅先發的黃子鵬則做了最好的模範，樂天日籍投手教練川岸強就認證，「老虎」是他來台灣看過最自律的選手，總是比練習時間更早到場準備，這些積極作為也會影響隊友，期許像黃子鵬一樣選手能越來越多。

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