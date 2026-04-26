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神助勝騎士 中信本季首奪3連勝

2026/04/26 05:30

中信兄弟奪下開季以來的首度3連勝。（記者廖耀東攝）中信兄弟奪下開季以來的首度3連勝。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕身為史努比的忠實粉絲，中信兄弟洋投勝騎士昨在「史努比主題日」繳7局無失分優質先發，率隊以1：0完封勝富邦悍將。這是中信本季首度3連勝、富邦首度3連敗，同時中信中止洲際主場5連敗，富邦苦吞客場5連敗。

神助勝騎士 中信本季首奪3連勝中信兄弟洋投勝騎士繳7局無失分優質先發，率隊完封勝富邦悍將。
（記者廖耀東攝）

富邦遭完封 客場5連敗

穿上主題球衣，勝騎士如有神助，用89球先發7局被敲5安飆8K無失分，拿下本季第2勝和單場MVP，防禦率1.33躍居聯盟榜首，他笑說，「史努比是我看過歷史最悠久的卡通，我爸也愛看，球衣好漂亮，這是很棒的主題日。」

去年季初勝騎士因肩傷整季報銷，本季強勢復出表現亮眼，他坦言，右肩受傷後對於能否回到原本狀態一定會有疑慮，但他相信上帝、相信自己，現在投球感覺很好。

7局8K無失分 奪第2勝

去年勝騎士最快球速155公里，昨最速僅147公里，但他的控球仍然精準，去年效力兄弟至今跨季50.1局沒有出現四壞保送，「球速下滑是事實，但一點都不擔心，我算是控球型投手，投球策略是盡量投好球、不要投壞球，相信自己的球種，還有身後守備的隊友。」

8局上呂彥青接手，兩出局二壘有人時，富邦換上4天前才開轟的42歲老將王勝偉，中信緊急推出蔡齊哲「拆彈」，他花3球讓王勝偉擊出左外野飛球出局，9局上李振昌關門守成。中信總教練平野惠一認為，王勝偉的打席非常關鍵，因為其實蔡齊哲失投，希望下次登板能做修正。

王勝偉代打 蔡齊哲拆彈

談及王勝偉對戰累計7打數0安打，蔡齊哲說，印象中王勝偉對他擊球感覺和內容是好的，但結果不好，「學長還是很厲害，只是運氣比較不好。」

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