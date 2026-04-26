陳傑憲贖罪 獅連2場逆轉鷹

陳傑憲（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚、王姝琇、李惠洲／台南報導〕亞太主球場排水系統失效，昨表定下午4點05分開賽的統一獅對台鋼雄鷹之戰兩度延後至5點50分開打，中職在亞太單場票房次高1萬3815人的觀賽興致沒有受到太大影響，獅隊靠第7、8局搶下重要的3分，6：4連兩場逆轉擊敗台鋼，傷癒復出首次先發的「台灣隊長」陳傑憲獲選單場MVP。

中職工作人員手持各種舀水工具與積水奮戰，意外成為亞太開賽後特殊畫面。（記者李惠洲攝）

亞太排水失效 兩度延後

台南地區昨大小雨勢不斷，亞太因牛棚前與外野側都有大量積水排不出去，場務人員拿出各式舀水工具或吸水海綿搶救場地。獅隊打完3局雖以3：4落後，7局下陳傑憲安打後盜上二壘，趁代打邱智呈二壘安打跑回追平分，林子豪補上安打為獅隊拿回領先，8局下潘傑楷開轟加買保險。

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安打加盜壘 跑回追平分

總教練林岳平指出，球隊的攻擊一直具有特色，現在主力打者慢慢回歸陣型，這2場的串聯就做得比較好，7局下就是球隊希望的進攻模式，資深選手歸隊後的表現，會讓年輕選手看到，比賽原來要這樣打，「傑憲安打加盜壘，就創造出得分機會，下一棒是曾經的安打王，雖然近況不好還是展現價值。」

陳傑憲表示，歸隊這2場還在認真找球感，7局下想把林泓弦送上得點圈，卻造成被牽制出局，覺得自己的錯很嚴重，希望為球隊多搶1個壘包做出彌補，感謝邱智呈適時一擊，否則他的盜壘就沒有作用，「如果今天很順地贏，選手不會有什麼感覺，用逆轉的方式，以後遇到劣勢，大家都有經驗也知道方法，這是很棒的結局。」

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