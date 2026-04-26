王順和致勝安 味全坐穩龍頭

王順和（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕味全龍伍鐸和「前龍投」艾菩樂，昨同場交出7局失1分優質先發後，雙方決戰牛棚，王順和從樂天桃猿守護神朱承洋手中擊出關鍵三壘打，助龍隊4：1贏球。暫居上半季龍頭的龍隊，在排名第2的台鋼雄鷹同日輸球後，勝差拉開到1.5場。

決戰牛棚 朱承洋失守

龍隊劉基鴻對「前隊友」艾菩樂毫不手軟，前兩打席都敲安，包括3局上帶有1分打點的安打，助隊先馳得點。

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3局下1人出局、一壘有人時雨勢驟增，伍鐸頻頻示意想換球，龍隊總教練葉君璋向主審詢問後，裁判決議暫停比賽。復賽後，伍鐸投完該半局力保不失，但3局結束雨勢再起，比賽二度暫停又復賽。

林子偉首轟 追平比數

伍鐸前5局未失分，6局下遭林子偉的本季首轟狙擊，也讓樂天追平比數。9局上，朱承洋在1：1局面登板，僅投5球就接連被李凱威、王順和敲安。王順和以三壘打送回超前分，本季首度獲選單場MVP，累計打擊率高達4成21，且已累積3支三壘打。

王順和指出，李凱威敲安後，本來預期教練會下戰術，「教練相信我，讓我自己打，就好好設定球路，盡量做到最好。怕低的球沒打好會形成雙殺，所以設定偏高的球路。」

在投手戰取勝，葉總大讚選手：「他們現在有纏鬥能力，一直到最後都不會放棄，不管領先還是落後都堅持到最後，是跟往年不一樣的地方。」葉總也提到，兩度因雨暫停，經驗豐富的伍鐸知道怎麼調整，他和後援的陳冠偉、林凱威，在拉鋸戰中壓力很大，也都表現很好。

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