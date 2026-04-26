詹皇追平彈 湖人加班聽牌

湖人詹姆斯（右）末節投進追平三分彈，幫助球隊延長賽逆轉火箭。（路透）

159次3：0 晉級百分百

〔記者吳孟儒／綜合報導〕昨決勝節最後30秒還落後6分的湖人，靠著詹姆斯倒數13.6秒投進的追平三分彈，加上史馬特在延長賽獨拿8分，在西部季後賽首輪G3以112：108逆轉火箭，系列賽以3：0率先聽牌，明天將進行第4戰。

綜觀季後賽歷史，過去7戰4勝制系列賽共出現159次3：0，率先聽牌的隊伍晉級機率百分之百。

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41歲的詹姆斯全場燃燒45分鐘，繳出29分、13籃板、6助攻，他說：「比賽時間還沒歸零，比賽就不算結束，我們每個人都完美執行比賽計畫，才能將比賽拖至延長賽，且若我們想贏下比賽，就代表我無法休息，必須拚盡全力，我心想隔天沒有比賽，還有時間恢復，就好好專注當下。」

史馬特延長賽 摧毀火箭

湖人另一奪勝功臣是史馬特，他在末節決勝時刻3罰命中，加上延長賽也頂住壓力6罰5中，全場21分、10籃板、5抄截，但他強調任務還沒結束，「我們已將火箭逼到絕境，接下來就是一口氣結束系列賽。」

火箭一哥杜蘭特因左腳踝扭傷缺陣，G4也不確定能否上陣，森根33分、16籃板做白工。火箭教練烏杜卡說：「我對結果感到失望，原本有機會贏球卻錯過了，但不能被一樣的情況再次擊垮。」

馬刺雙星 力退拓荒者

另一場，溫班亞瑪缺陣，但馬刺靠著卡瑟爾、哈波聯手拿下60分，在第4節拉出32：21的攻勢擴大領先，終場120：108力退拓荒者，西部首輪系列賽取得2：1領先。

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