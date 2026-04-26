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塔圖姆末節開火 狙擊七六人

2026/04/26 05:30

塔圖姆（路透）塔圖姆（路透）

綠衫軍客場 要回首輪領先

〔記者林岳甫／綜合報導〕東部第2種子塞爾提克「雙星」塔圖姆、J.布朗昨在費城客場聯手進帳50分，率隊以108：100強壓七六人，在首輪系列賽取得2：1領先。

G2在主場失守的塞爾提克，昨到客場有非贏不可的壓力，七六人末節剩2分37秒追到只差1分，塔圖姆跳出來接管戰局，先飆1顆三分球，接著助攻給派理查德投進三分彈，接著他再進三分球，率隊打出9：4攻勢，踢館成功。

3千分、1千籃板、5百助攻

前10季季後賽達標 史上第3人

塔圖姆第4節貢獻11分，全場拿下25分、7次助攻，他表示：「我很懷念這種你來我往的比賽，每位球員都有做出貢獻，讓我在關鍵時刻依然很享受比賽。」布朗進帳25分，派理查德則挹注15分。

28歲的塔圖姆生涯在季後賽累積3005分，成為柏德、詹姆斯後，史上第3位生涯前10季就在季後賽完成「3000分、1000籃板、500助攻」的好手。

七六人大將恩比德因闌尾手術高掛免戰牌，但團隊展現無所畏懼的精神，麥克西更攻下31分，可惜關鍵時刻痛失太多籃板，反被綠衫軍重擊。主帥納斯坦言，「這一系列賽本來就是硬仗，對方靠進攻籃板就投進4、5顆三分球，給我們相當大的打擊。」

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