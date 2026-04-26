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TPBL》雲豹逐海神 今與夢想家爭王

2026/04/26 05:30

雲豹迪亞洛（右）攻下31分表現最佳。 （TPBL提供）雲豹迪亞洛（右）攻下31分表現最佳。 （TPBL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕桃園雲豹昨靠著洋將米勒、迪亞洛聯手拿下60分，終場以99：85擊退墊底的高雄海神，收下TPBL季後賽門票，今天將在主場桃園巨蛋與福爾摩沙夢想家交鋒，贏球將確定在例行賽封王。

雲豹贏球後與夢想家互換排名，回升至聯盟第一，雲豹今天若再勝，將進帳全聯盟最多的23勝，夢想家在最後一場例行賽吞敗，勝場數將定格在22場，確定無緣登上龍頭。

相隔4個月 再次回到主場

由於桃園巨蛋去年底開始整修，雲豹今年1月起只能不斷流浪，昨相隔4個月後再次回到熟悉主場，靠著第3節32：15的猛攻拉開分差，為比賽定調。雲豹以迪亞洛的31分表現最佳，米勒斬獲29分，麥卡洛12分，林信寬9分是本土最好，高錦瑋雖只有3分，但傳出11次助攻。

上季被擋在4強門外的雲豹，本季重返季後賽，總教練羅德爾力讚子弟兵的努力獲得回報，「但這只是個開始，希望我們能有更好的排名，在季後賽享有主場優勢。」

6記三分彈 盧冠軒轟戰神

另一場，新竹攻城獅靠著板凳出發的盧冠軒投進6顆三分球、獲得27分，加上馬力斬獲22分，以104：86輕取台新戰神，收下2連勝。

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