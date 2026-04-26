PLG》盧峻翔休兵 洋基工程趁機降猿

洋基工程葉惟捷攻下13分。 （PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕早就確定晉級PLG總冠軍賽的衛冕軍桃園領航猿，昨到新竹市體育館作客就讓一哥盧峻翔休兵，最終以94：100爆冷不敵洋基工程，吞本季第3敗，洋基工程則收下第4勝。

PLG已公布季後賽將於5月21日開打，總冠軍賽將在6月5日登場，領航猿已提前保送晉級冠軍賽，再來就等台鋼獵鷹、富邦勇士惡鬥，至於洋基工程只能持續磨練經驗，盼未來更好。

請繼續往下閱讀...

猿今與國王BCL再交手

領航猿本季多線作戰，今天要在天母體育館跟TPBL新北國王於BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽較量，昨才決定讓盧峻翔坐在場邊觀賽。

洋基工程把握盧峻翔沒打的機會，前3節打完就取得雙位數領先，即使領航猿末節努力追分仍無功而返，洋基工程本季至少對聯盟其他3隊都有贏球紀錄。洋將柯麥隆26分、11籃板、6助攻，狀元葉惟捷13分，庫薩斯13分、10籃板，板凳出發張傑瑋斬獲15分，陳昱瑞有12分。柯麥隆指出，他真的很想贏球，在打法上有進行調整，盼用自身能力帶給球隊更多幫助。

領航猿方面，洋將伯朗15分、12籃板，阿提諾21分、9籃板，葛拉漢14分，本土球員只有李家慷拿下10分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法