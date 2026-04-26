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連坐2場板凳 林安可「猛打」出氣

2026/04/26 05:30

西武獅昨單場敲出14安，包括林安可（右起）、渡部聖彌和卡納里奧都有好表現。（取自西武獅fb）西武獅昨單場敲出14安，包括林安可（右起）、渡部聖彌和卡納里奧都有好表現。（取自西武獅fb）

第2轟出爐 3安4打點刷旅日新高

〔記者倪婉君／綜合報導〕歷經旅日首次連坐兩場板凳後，林安可昨擔任先發第5棒左外野手，對樂天金鷲繳出單場3安猛打賞、4分打點的日職代表作，包括8局上轟出本季第2發全壘打的兩分彈，助西武9：7贏球。林安可的單場安打和打點數都刷新旅日個人新高，賽後仍說：「還不能說已適應日本投手，但會繼續努力。」

昨是西武本季首勝樂天，賽後戰績超前日本火腿，暫居洋聯第4。西武本季已賽25場，林安可僅缺席4場，包括22、23日連坐兩場板凳，也讓台灣球迷擔心他的適應狀況，他昨除了前兩打席都敲出帶打點的適時安打，5局上獲保送上壘後，還跑回追平分，讓雙方打完5局後戰成5：5。

8局上，西武中心打線聯手發威，3棒渡部聖彌敲出超前分的三壘安打後，4棒卡納里奧再補上帶打點的二壘安打，接著林安可相中樂天後援右投西垣雅矢149公里直球，一棒轟出右外野大牆，助隊攻出4分大局，奠定勝基。樂天8局下靠5棒伊藤裕季也的兩分砲追分，仍無法扭轉局勢。

19歲的西武第4任投手篠原響7局下以13球投出3上3下半局，拿下生涯首勝，並獲選單場英雄。但日媒同樣關注林安可的英雄級表現，他維持一貫的低調態度，對那支全壘打僅表示，「直球有投到鎖定的位置。」挨轟的西垣坦言，那球投得太甜，投到內角紅中位置。

打擊率2成37 林︰還在適應日職投手

林安可目前累計21場出賽打擊率2成37，76個打數敲出18支安打，包括7支二壘安打和2發全壘打，打點和得分各8分，得點圈打擊率則為3成33。

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