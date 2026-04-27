生涯首轟說再見 劉子杰首位有「猿」人

劉子杰成為樂天隊史首位生涯首轟即再見轟的打者。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿和味全龍連兩天上演投手戰，味全甚至連兩場攻破樂天終結者朱承洋，但昨9局下自培出身的23歲新秀劉子杰轟出大驚奇，成為聯盟第12位、樂天隊史首位生涯首轟即再見轟的打者，助隊3：2氣走位居聯盟龍頭的味全。

樂天劉子杰獲選單場MVP，穿上女僕裝綁雙馬尾慶祝。（記者陳志曲攝）

聯盟第12人 一棒氣走味全

劉子杰小檔案

樂天和味全昨各派出曾拿下年度MVP的威能帝、鋼龍先發，兩人皆交出6局無失分。威能帝僅被擊出1安，並飆出8次三振，鋼龍則被敲出4安，並送出5次三振。

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中職首轟即再見轟的英雄榜

雙方連兩場由牛棚決勝負，樂天何品室融7局下滿壘時擊出帶2分打點安打，助隊2：0領先，但朱承洋連兩天登板都被王順和擊出三壘安打，也讓味全一度扳平。9局下，味全終結者陳冠偉面對首位打者劉子杰，2好1壞時被轟出左外野大牆，比賽瞬間定調。

雙馬尾女僕裝造型

登上MVP頒獎台

蓄著長髮的劉子杰生涯首次當英雄，卻在隊友跟球迷鼓譟下，以雙馬尾和女僕裝造型登上MVP頒獎台，笑說，「球迷要求之下全力配合」。

這僅是劉子杰生涯第4場出賽、擔任先發6棒三壘手，談及最後關鍵打席，「前面其實想抓直球，但沒有打好，後面想說對方指叉球比率高，決定抓沒掉下來的指叉球。」他也提到，該局上場前就和隊友說，希望自己能終結比賽，但也沒想過生涯首轟如此戲劇化。

樂天教頭曾豪駒表示，「棒球就是這樣，比賽還沒結束前都想不到結果，就看誰能夠掌握。很開心在這種重要時刻，子杰的生涯第一支全壘打就帶領球隊贏球。」

但朱承洋連兩場合計1.2局被敲7安，成為樂天贏球後的隱憂。曾總說，朱承洋臨場狀況不差，但頂尖救援投手一定會被研究，或許準備動作或策略被破解，教練團會再協助他調整。

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