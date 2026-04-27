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陳傑憲開轟道歉 獅橫掃雄鷹

2026/04/27 05:30

統一獅陳傑憲發生失誤，馬上回補本季首轟。 （統一獅提供）統一獅陳傑憲發生失誤，馬上回補本季首轟。 （統一獅提供）

暌違675天再失誤

王維中（台鋼雄鷹提供）王維中（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／台南報導〕陳傑憲昨首局就發生暌違675天的守備失誤，卻立刻敲安又開轟帶動打線，統一獅靠前2局就灌6分奠定勝基，以9：5擊敗台鋼雄鷹，在第一回合「南人祭」完成橫掃，台鋼在亞太主球場苦吞4連敗。林培緯演出生涯第2次猛打賞，中止近4場9打數0安打的低潮，還貢獻2分打點，本季首次獲選單場MVP。

王維中1局失5分

追平個人最短先發

陳傑憲1局上疑似受到陽光影響，沒能把魔鷹飛球接進手套，台鋼趁機搶下2分先馳得點，但他1局下率先敲安，帶動打線猛攻1輪灌進5分，助獅隊以5：2超前，2局下再擊出本季首轟為獅隊追加第6分。王維中只投1局就挨6支安打失5分退場。

郭俊麟用95球投5局失4分，拿到本季第2勝。總教練林岳平指出，郭俊麟這場壞球率偏高，最關鍵是2局上無人出局一、二壘有人，陳文杰擊出游擊方向強勁平飛球卻變成雙殺，「如果沒有那個雙殺，我們第1局的5分馬上就被要回去了。」

林培緯猛打 擋台鋼追擊

林培緯1局下首打席就敲安，助獅隊3：2超前，延續單局灌進5分的攻勢，4局下又擊出二壘安打，助獅隊擴大領先。他表示，賽前總教練看他不是放得很開，希望他能自在一點，1局上王柏融擊出場地安打，他其實有機會攔下，攻守交換時感到自責，跑去跟郭俊麟說抱歉。

林培緯感謝陳鏞基在開季前鼓勵他，要相信自己，讓他有動力持續做好該做的訓練，最要感謝的是總教練，「我打成這樣，餅總還是繼續用我，以前比較在意結果，只要打不好就會懷疑自己，今年比較不會想東想西。」

邱浩鈞7局上2出局登板拆彈，三振陳世嘉化解失分危機，是中職達成生涯100次中繼成功第5人，也是隊史是繼高建三、王鏡銘後第3人。

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