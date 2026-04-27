薑是老的辣 王勝偉單局敲雙安

悍將王勝偉6局上敲出2支安打，率隊攻下7分大局。 （記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕薑是老的辣！42歲的富邦悍將王勝偉昨在6局上敲出兩支安打刷新聯盟紀錄，點燃單局7分攻勢，助隊以8：5擊敗中信兄弟，勝率重回5成。

單局搶7分 擊敗中信

上週三對樂天桃猿8局上，王勝偉以42歲又21天寫下中職史上代打開轟最年長紀錄，前天對兄弟8局上他代打擊出左外野強勁飛球，可惜被接殺無緣追平比分，昨擔任先發3棒三壘手，暌違3年再度被排進中心打線，他笑說，「賽前總教練說要讓我打第4棒，因為他愛開玩笑，我也沒當真，結果公布先發打線竟然排我打第3棒，總仔真的沒在開玩笑耶！」

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刷新林易增最年長紀錄

6局上邦力多先被保送，王勝偉擊出德州安打點燃全隊攻勢，單局一輪猛攻打了12人次灌進7分鎖定勝局，包括王勝偉第2次打擊敲出2分打點安打，以42歲又25天刷新中職史上單局敲雙安最年長紀錄，原紀錄為2000年6月10日兄弟象林易增的40歲又191天。富邦總教練後藤光尊說，王勝偉安打帶動這局攻勢是整場比賽關鍵。

相隔697天 再獲MVP

相隔697天王勝偉再度獲選單場MVP，他表示，前一場打得很扎實，只是球運沒站在他這裡，這場6局上第1安雖然擊成不營養飛球，但幸運形成安打，棒球就是這樣，要感謝教練團和隊友，有上場機會、全隊攻勢串聯才能創造紀錄。

王勝偉透露，十幾年前就在思考，怎麼樣讓自己的職業生涯更長久，因此，身體塑造、飲食、睡眠都改變很多，絕非一朝一夕能達成，背後要付出許多心力。

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