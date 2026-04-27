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李灝宇5年上大聯盟 張育成預言成真

2026/04/27 05:30

張育成（記者廖耀東攝）張育成（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕2019年NIKE青棒訓練營，當時剛上大聯盟的張育成與平鎮高中二年級的李灝宇初次見面，張育成看到李灝宇打擊怪力驚為天人，預言未來他若旅美發展，5年內一定會上大聯盟，今年果然成真，張育成笑說，「真的5年喔？恭喜他，有把我的話聽進去。」

7年前第一次看到李灝宇打擊，張育成大感震驚，他說，「青棒同期相比，我的力量跟灝宇差超級多，當時他就很強，今年經典賽再碰到他，身材、力量完全都不一樣，跟拉丁美洲球員一模一樣，很有野性、殺氣的感覺。」

效力老虎的李灝宇，昨對紅人第9局代打擊出外野飛球出局，累計打擊率降至1成76。

張育成認為，李灝宇打擊好的地方在於，鎖定好的球路和位置就會大膽揮擊，只是擊球掌握度沒那麼穩定，畢竟在大聯盟打擊只要錯過1球的話，同樣的球路就不會有下一顆，必須好好掌握。

陷入低潮 需快找解方

張育成大聯盟生涯敲出121安、20轟、79分打點都是台將第一，他坦言，不管在哪個階層都曾懷疑過自己，但自己要想辦法爬起來，不能持續陷在低潮漩渦，畢竟大聯盟非常現實，「我希望灝宇要相信自己，做好現在該做的事情，不要畏懼，全力出擊。」

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