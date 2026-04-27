暌違近600天再登板 江少慶：多少會興奮

江少慶（統一獅提供）

〔記者徐正揚／台南報導〕江少慶5月3日將在亞太主球場對樂天桃猿擔任先發，迎來暌違近600天的一軍出賽，他表示，去年季後轉隊統一獅，雖很突然但就是延續棒球生涯，想到已超過1年半沒在一軍比賽，對復出首戰多少會感到興奮。

江少慶指出，根據獅隊的計畫，重回一軍是在4月底或5月初，二軍的復健賽都按照進度走，第2場開始有「功課性的投球」，身體狀況一直不錯，這幾天在一軍隨隊，開始思考在場上的情境，模擬會發生的狀況，雖然不曾在亞太主球場出賽，因為春訓曾隨隊到此訓練，這幾天也趁賽前練習上投手丘適應。

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身體健康優先

球速遞減再說

江少慶本季在二軍出賽3場共投7.1局，被打5支安打失7分(5分責失)，單場最多用52球投4局，最快球速從154公里、151公里遞減至148公里，他表示，因為復健期超過1年，曾害怕會失敗，不斷告訴自己要保持正面想法，身體恢復是優先關注目標，要堅持住「回到球場」這件事，雖然大家關心他的球速，目前先把身體健康擺第一位。

江少慶前次在一軍出賽還在悍將，2024年9月14日對桃猿先發，2局上因右肩不適提前退場，經診斷為右側胸大肌撕裂傷，去年整季都在復健，季後因林岱安行使FA加盟富邦，獅隊選擇他為補償球員，並承接他在富邦的月薪約107萬元，今年仍是中職最高薪本土投手。

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