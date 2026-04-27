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TPBL》雲豹打碎「夢想」 例行賽封王

2026/04/27 05:30

雲豹例行賽封王，全隊賽後自拍慶祝。（記者陳逸寬攝）雲豹例行賽封王，全隊賽後自拍慶祝。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕TPBL桃園雲豹昨靠克羅馬轟下35分、高錦瑋挹注本土最高17分，以104：100力退福爾摩沙夢想家，在例行賽封王，將以頭號種子之姿前進季後賽，5月10日起在5戰3勝制的首輪對決季後挑戰賽勝方。

TPBL》雲豹打碎「夢想」 例行賽封王雲豹主場6033名球迷，見證封王時刻。
（記者陳逸寬攝）

頭號種子進軍季後賽

雲豹克羅馬轟下35分，幫助球隊例行賽封王。（記者陳逸寬攝）雲豹克羅馬轟下35分，幫助球隊例行賽封王。（記者陳逸寬攝）

克羅馬手感火燙，上半場9投7中，包括罰球8投8中，進帳24分，易籃後輪到高錦瑋跳出來，前兩節1分未得的他第3節大爆發，單節8投6中，包括3記三分球，攻下17分，率隊一度將領先擴大至20分，末節夢想家急起直追，但班提爾在反攻之際犯滿畢業，雲豹捍衛主場，讓本季新高的6033名球迷見證封王時刻。

克羅馬貢獻35分、4籃板、3助攻、迪亞洛23分、11籃板，高錦瑋17分都集中在第3節，締造生涯1500分里程碑，小高表示，「今天透過壓迫防守得到很多優勢，克羅馬有提醒我要保持侵略性，所以第3節才有更多切入和投籃。」

克羅馬35分最高

高錦瑋生涯1500分

雲豹總教練羅德爾指出，賽前就預期會是強度很高的比賽，「我們在下半場提升專注度，雖然第4節遇到亂流，仍守下勝利，在季後賽取得主場優勢。」

夢想家差一步 拿第2種子

夢想家本季以22勝14敗作收，奪下季後賽第2種子，霍爾曼替補攻下全隊最高24分、17籃板，張宗憲17分。總教練簡浩形容季後賽是「真正的球季要開始了」，對於如何避免再度一輪遊，簡浩說，就是針對對手情蒐，不會特別去想前幾年的事。

特攻逆轉戰神 卡位季後賽

另外，新北中信特攻昨克服最多21分落後，靠第四節41：23的猛攻，以111：103逆轉台北戰神，近期收下3連勝，持續保有直接晉級季後賽的機會，戰神主控丁聖儒全場34分、11助攻徒勞無功。

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