BCL》大勝國王 猿確立龍頭

米爾納（取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園領航猿昨在亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽，靠米爾納轟下30分，以98：63大勝新北國王，小組賽豪取5連勝，確定以分組龍頭之姿挺進6強。

米爾納轟30分

5連勝晉級6強

領航猿一哥盧峻翔持續休兵，團隊火力未受影響，昨上半場靠米爾納與伯朗各拿14分，帶著54：31領先進入第3節，易籃後乘勝追擊，阿提諾也加入得分行列，此役團隊命中率55.9%，以35分差寫意取勝，米爾納15投10中包括6記三分球，進帳30分，伯朗與阿提諾各17分，關達祐10分。

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國王兩戰慘輸60分

仍在力拚TPBL季後賽資格的新北國王攻守失序，團隊命中率僅35.8%，傑登拿下全隊最高18分，林彥廷挹注15分，喬丹13分、10籃板，李愷諺未上場，林書緯則未登錄，國王本月14日才在天母體育館遭領航猿痛擊，昨回到新莊體育館仍未討回顏面，兩場內戰合計慘敗60分。

國王總教練洪志善表示，賽前就提醒球員對手是支非常有紀律的球隊，團隊必須專注在每一波，才能在40分鐘的比賽都保持競爭力，只是第2節又被領航猿打出26：11的一波流帶走比賽，直言，「我們犯了跟上次一樣的問題。」

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