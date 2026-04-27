羽球明年變革 改採3局15分制

羽球國手王齊麟坦言，新制對男雙影響很大。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕世界羽球聯盟（BWF）昨宣布2027年1月4日起將實行3局15分制，羽球協會也將順應國際潮流，明年同步採用新賽制。面對重大變革，東京、巴黎奧運男雙金牌王齊麟坦言，新制對男雙影響很大，男雙現在節奏就很快，未來更沒有鬆懈本錢。

節奏會更快

王齊麟︰觀眾不見得買單

羽球正規國際賽進行落地得分的3局21分制長達20年，但BWF近年一直想進行改革，並在去年德國世大運等賽事試辦，雖有不少反對聲音，但昨在年會經會員投票仍確定改為15分制。BWF主席帕塔瑪表示，這項變革將帶來話題、競爭力兼具的內容，不僅有利賽程安排，也對球員體能恢復有幫助。

請繼續往下閱讀...

面對明年就要迎來重大改變，王齊麟表示，男雙是快節奏賽事，改成15分制影響很大，觀看性不一定會提升，因為節奏會更快，觀眾不見得買單，且BWF未在世界巡迴賽試辦過，沒有相關數據證明能能增加可看性。

王齊麟認為，若要縮短比賽時間，可維持前兩局21分制，進入第3局再變成15分制。至於之後的訓練，王齊麟坦言，勢必要進行調整，才能保有競爭力。

羽協辦公室主任李侑龍表示，第一時間就收到消息，明年重要賽事全數接軌國際，包含全中運、全大運及各項選拔賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法