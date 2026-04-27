2度扳倒活塞 魔術拚老八傳奇

魔術班切羅（右）繳出25分、12籃板和9助攻「準大三元」。 （路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕班切羅、貝恩昨合拿50分，帶領東部第8種子魔術在主場以113：105扳倒頭號種子活塞，系列賽搶下2：1領先，G4明天將在魔術主場登場。

歷經附加賽打敗黃蜂才搭上季後賽列車的魔術，在系列賽領先活塞，是1984年NBA採16隊季後賽制以來，史上第13次有第8種子在首輪以2：1領先第1種子。

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班切羅準大三元領軍

魔術昨在主場士氣高昂，第4節更一度領先17分，活塞一哥坎寧安、老將哈里斯聯手率隊打出反撲，最後2分52秒以105：104反超，不料接下來一籌莫展，魔術F.華格納先連得5分，帶動一波9：0攻勢帶走勝利。

班切羅倒數39秒投進三分球，宣告活塞死刑，他繳出25分、12籃板和9助攻「準大三元」，貝恩7顆三分球，斬獲25分，華格納17分、6助攻、5籃板。班切羅表示，「我們尊重對手，但我們也有一定的實力，所以不用畏懼他們。」

多桑姆43分 灰狼聽牌

西部方面，第6種子灰狼上半場雖然傷了迪文森佐、愛德華茲，板凳出發的多桑姆轟生涯新高43分，帶隊以112：96擊碎金塊，系列賽取得3：1聽牌。多桑姆17投13中包括5顆三分球、12罰全進，打出生涯代表作，成為1976年以來季後賽得分最高的板凳球員。

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