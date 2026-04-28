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中職滿月大體檢》5月開彩「蛋」 鷹人北伐衝票房

2026/04/28 05:30

中職滿月大體檢》5月開彩「蛋」 鷹人北伐衝票房中職5月首波賽事由台鋼雄鷹作東，迎戰中信兄弟。
（資料照）

中職37年開打剛好滿月，本報從票房缺「蛋」大盤走勢、洋盛土衰現象無解、新人竄起爭搶出「投」天，3大面向進行戰情即時分析。中職6隊如何在營收、戰績、育成等目標最完美操作，在在考驗球團如何機動靈活應對，在年底達成最大績效。（記者黃照敦）

開季至今各隊場均票房開季至今各隊場均票房

〔記者林宥辰、黃照敦／台北報導〕中職今年力拚票房場均11000人、成長1成的營運目標，隨著開季一個月僅排2場大巨蛋場次、並有多場因雨延賽，場均票房卻仍維持10118人，較去年同期下滑2.46%，分析是亞太球場加入帶動南方市場，也減弱去年4月高達13場大巨蛋檔期的票房缺口。隨著本週起，5月週週有、多達13場金雞母大巨蛋賽程、預料中職票房將迎來第一波熱血大噴發。

亞太至今11場主場，場均10524人，這個數字幾乎等同已退役的台南老球場接近場場滿場水準，也顯見南部球迷追求更新穎、舒適看球環境的渴望，即便亞太交通不便，仍然踴躍進場相挺南霸天。

富邦5月底拚大巨蛋滿座

富邦新莊和味全天母兩個主場賣座也有近萬人的耀眼成績，球團抱持長期經營地盤決心，回應主場球迷，行銷也懂得投其「所好」，營造進場看球就是歡樂、享受，甚至超越勝負的悸動。曾有富邦球迷在平日竟「被迫」擠到新莊城堡外野看台，因為內野看台早已近滿座，抱怨之餘也驚覺人氣之旺。

從開季首月票房數據來看，富邦悍將坐實「北方王者」之尊，4月在新莊主場已打8場（另有2場因雨延賽），其中中旬的單週5戰，更締造全是單日多地開打進場人數最多的另類紀錄，也帶給球團極大信心，迎接5月底大巨蛋主場和中信兄弟上演「金控大戰」，富邦自今天全面開放售票，挑戰隊史首次4萬人大巨蛋滿場。

5.1～3預售票4.5萬人

5月首波大巨蛋賽事由台鋼雄鷹作東，迎戰中信兄弟，5月1日至3日連假推出《心動時刻》系列主題日，球團盼南部「鷹國人」踴躍「北伐」，力挺雄鷹搶攻龍頭，並表示，預售票3場合計已4.5萬人。

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