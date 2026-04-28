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中職滿月大體檢》挖掘可用新兵 本土新秀先發竄起

2026/04/28 05:30

劉家翔（資料照）劉家翔（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕在開季第一個月戰績壓力較小，包括猿獅悍等隊無懼推本土先發新手歷練，包含統一獅張宥謙、富邦悍將陳品宏、樂天桃猿劉家翔和曾家輝，4人都是不到23歲的好手，由於中職去年曾提過擬在2027年增加場次，球隊大膽提前布局，意圖挖掘未來可用新兵。

陳品宏（資料照）陳品宏（資料照）

張宥謙、陳品宏、劉家翔

張宥謙（資料照）張宥謙（資料照）

和曾家輝 都不到23歲

樂天是起用最多不到23歲先發新秀的隊伍，原因不難理解，近年能扛輪值的土投黃子鵬和曾仁和都出走，球團須找出新戰力，而曾家輝和劉家翔今年球速更上層樓，前者曾單場猛飆10K，後者更奪下苦等4年的生涯首勝，連獅隊總教練林岳平都曾直呼，「今年樂天本土投手的戰力很不錯。」

而富邦過去本土主力陳仕朋和黃保羅，至今仍在二軍沉潛養傷，加上多用一名洋砲，21歲左投陳品宏把握一軍機會，至今已2度先發，前一場已拉長到6.1局。

獅隊找來「怪博士」曾浩哲教練後，積極培育輪值新星，年僅19歲的張宥謙靠著公辦熱身賽2場先發防禦率0的表現，為自己掙得19日本季初登板的機會。光是今年的本土輪值，餅總備妥5大先發江少慶、胡智爲、林詔恩、郭俊麟和張宥謙要輪流完成。

研議明年增加場次

單週6戰先找兵源

自從中職增至6隊，單週5連戰機會變多，除了靠「洋投風火輪」搶勝，土投的輪替也更加重要，而去年領隊會議曾討論2027年增加場次的議題，如果成真，屆時也可能單週6戰，本土先發的重要性將大幅提升，台鋼季前重金網羅黃子鵬，便曾提過是因應未來增加場次，必須先做好準備。

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