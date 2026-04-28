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中職滿月大體檢》洋盛土衰未解 洋投首月先發局數逾4成

2026/04/28 05:30

黃子鵬（資料照）黃子鵬（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職本季雖有台鋼雄鷹、富邦悍將2隊採用「2投1野」的洋將配置，洋投在開季第1個月擔任先發的局數為446.1局，佔聯盟總局數1022.2局的43.6%，幾乎維持去年全季43.9%的比重，即便本週有江少慶、曾仁和2位前旅美投手相繼回歸，兩人要回到固定先發輪值持續分攤局數的機率都不高，中職高度倚賴洋投的現象今年仍不會有明顯改變。

鋼龍（資料照）鋼龍（資料照）

估本土僅黃子鵬投滿120局

台鋼、富邦本季各有魔鷹、邦力多1位外籍野手，本土投手各有11場、9場先發，各投63.2局、42局，兩隊合計先發20場、投105.2局比其他4隊合計18場、90局還多，台鋼黃子鵬先發5場、投33局、平均每場約投6.2局都是本季投手之冠，朝向統一獅總教練林岳平預言「今年可能只有黃子鵬能投滿120局」發展。

本季先發土投最稀有的是味全龍，由於伍鐸不計洋將名額增加調度空間，僅郭郁政1人於4月5日、19日獲得2場先發，共投11局是各隊土投最少，即便先發輪值嚴重往洋將傾斜，4月6日至18日一度連續8場都由洋投先發，戰績12勝7敗卻處於領先，團隊防禦率2.03也是各隊最佳，若曾仁和本週以先發出賽，僅是味全本季第2位獲得先發機會的土投。

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