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江少慶轉獅初登板 考驗亞太票房

2026/04/28 05:30

江少慶5月3日轉獅隊初登板，將在亞太主球場登場。 （統一獅提供）江少慶5月3日轉獅隊初登板，將在亞太主球場登場。 （統一獅提供）

本週3場預售近2萬張

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅今年主場「搬新家」，亞太成棒主球場啟用首戰就締造23500人滿場、室外球場最多觀眾新紀錄，上週場均也破萬。本週末，獅隊不僅要力拚人氣再創高峰，5月3日還將迎接江少慶轉隊後初登板，話題滿滿，目前3場預售票合計近2萬張。

休賽季「林岱安FA案」後，獅隊從富邦悍將提供的保護名單外選擇江少慶，轟動聯盟。開季後，獅隊安排3場二軍復健賽，江少慶已於24日隨隊一軍，並確定在5月3日睽違596天再次登上一軍投手丘，也是生涯首次在亞太主球場出戰。

江少慶前次在一軍出賽已是2024年9月14日在新莊球場對樂天桃猿，如今轉隊後首戰又巧合碰上樂天。獅隊已規劃江少慶加盟獅隊傷癒歸隊初登板紀念卡及紀念印章，凡當日購票進場球迷均可兌換索取紀念卡1張。

上週票房佳 場均破萬

獅隊本季從滿場僅1萬人的台南球場搬家，雖然場館細節仍待與市府協調，但票房比去年成長29.16%，仍是亮眼成績。上週亞太球場先在週間迎接兩場「獅象大戰」，週末與台鋼雄鷹合辦的「南人祭」首部曲也有佳績，單週場均破萬。

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