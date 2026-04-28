曾豪駒執教500場倒數 平野叩關150勝

桃猿曾豪駒將在亞太主球場成為中職史上第8位執教500場總教練。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕亞太主球場連2週成為中職總教練達成生涯階段性紀錄的舞台，繼上週統一獅林岳平、中信兄弟平野惠一，在4月22日分別成為中職生涯執教場次第4多、中信兄弟時期最多勝總教練後，本週輪到樂天桃猿曾豪駒在亞太成為中職史上第8位執教500場總教練；中信本週若能拚出本季首次單週4勝，平野將在台北大巨蛋成為中職史上第3位150勝外籍總教練。

中職總教練出賽數排行

曾總5.1在亞太達陣

中職第8人

曾豪駒2020-23成為樂天接手Lamigo桃猿的首任總教練，戰績244勝223敗11和，去年季後回任一軍總教練，生涯執教場次推進至497場，5月1日將在亞太主球場成為繼洪一中、葉君璋、林岳平後，現役第4位出賽500場總教練，在中職史上則是第8位，僅謝長亨不曾在單一球隊連續或接續達成出賽500場，是難度相當高的階段性紀錄。

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最多勝外籍教頭

平野有望登基

平野4月22日在亞太拿到生涯執教第145勝，超越林威助成為中信兄弟時期最多勝總教練，同日林岳平以出賽731場超越謝長亨獨居史上第4。中信上週4戰3勝，平野的勝場推進至146勝，最快本週達成執教第150勝，若中信沒有在季中更換總教練，平野很有機會在本季陸續超越山根俊英164勝、大石彌太郎170勝，成為中職史上最多勝外籍總教練。

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