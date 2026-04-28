鋒砲＋大師兄綜合體 李灝宇接棒4賢拜

台灣球員在大聯盟的首轟時刻

我19年僅5人大聯盟開砲

李灝宇（路透）

〔記者倪婉君／台北報導〕從郭泓志在2007年6月13日轟出台灣球員在大聯盟第1轟，到昨天李灝宇敲出生涯首轟，19年來僅5名台將在大聯盟打出全壘打。但這位曾被青棒國家隊教頭譽為「陳金鋒與林智勝綜合體」的台灣怪力男，仍值得期待未來締造更多炸裂時刻，甚至挑戰張育成保持的台灣球員在大聯盟最多全壘打紀錄。

23歲又83天比下胡金龍

李灝宇昨成為繼郭泓志、胡金龍、林子偉和張育成之後，第5位在大聯盟開轟的台灣球員，並以23歲又83天的年紀改寫原由胡金龍保持的最年輕台將首轟紀錄。只是胡金龍在2007年9月12日生涯第2打席就開砲，仍是台將在大聯盟的最快開轟紀錄。

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張育成2019年9月10日效力印地安人（現為守護者）轟出首轟時，當時教頭法蘭柯納替他開心，只是李灝宇昨棒打紅人後援左投莫爾時，如今執掌紅人兵符的法蘭柯納坦言始料未及，「他們換上李灝宇代打，打擊率只有0.143，卻把球轟出中外野大牆，這當然不是我們原本設想的結果。」

挑戰張育成最多20轟

李灝宇2019年入選U18世界盃時才高一就扛第4棒，當時率領台灣隊的總教練周宗志曾說，「李灝宇堪稱陳金鋒加林智勝的綜合體，甚至比張育成更好。」如今他的大聯盟首轟已出爐，接下來向張育成累積的20轟紀錄邁進，就看他能否施展台灣巨砲身手。

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