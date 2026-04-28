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逼湖人24次失誤 火箭續命

2026/04/28 05:30

湖人全場24次失誤，種下敗因。（美聯社）湖人全場24次失誤，種下敗因。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕背水一戰的火箭昨在主場將士用命，先發5人得分都超過雙位數，在西部季後賽首輪以115：96力退湖人，將系列賽追到1：3，兩隊週四將在洛杉磯進行第5戰。

拒絕被橫掃 森根賽前喊話

火箭前一戰最後30秒錯失6分的領先遭逆轉，在一哥杜蘭特無法上場，球隊瀕臨淘汰之際，土耳其中鋒森根賽前練習時特別召集全隊精神喊話，最後也發揮效果，火箭共逼出湖人24次失誤，團隊17次抄截追平隊史季後賽紀錄，拒絕遭湖人橫掃。

成功鼓舞士氣的森根貢獻19分，6籃板，他說，「我只想讓大家知道，我還沒放棄這個系列賽，今天每個人都挺身而出，希望大家能帶著全新的心態進行第5戰。」

湖人在少了里維斯與東契奇，前3戰靠41歲的詹姆斯展現宰制力取得聽牌優勢，只是他昨遭到嚴防，9投2中僅拿下10分、9助攻，他失望表示，「這些失誤是無法接受的。」

溫班亞瑪復出 馬刺聽牌

西部另一戰，「法國怪物」溫班亞瑪在G4復出，全場攻下27分、11籃板、7火鍋、4抄截，率領馬刺克服最多19分落後，以114：93逆轉拓荒者，系列賽3：1率先聽牌，黑衫軍成為季後賽史上首支上半場落後至少15分，終場贏對手至少15分的隊伍。

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