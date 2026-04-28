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TPBL》班提爾髒話罵裁判 開罰5萬引熱議

2026/04/28 05:30

班提爾（資料照）班提爾（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL福爾摩沙夢想家洋將班提爾怒飆髒話批評裁判，昨遭聯盟處以5萬元罰款，裁判尺度屢成話題，如何提升吹判品質，營造更好的觀賽體驗，成為聯盟一大挑戰。

球迷湧入社群留言批評

班提爾前天與桃園雲豹一役犯滿畢業，賽後現身記者會先說自己會繳罰款，接著開始以一連串不雅字眼表達對裁判的不滿，TPBL昨以違反規章規定發表不當言論為由，處以5萬元罰款。

此公告引發球迷熱議，社群湧入逾百則留言，批評裁判不思進步、聯盟只裁罰不檢討，副秘書長程柏仁表示，日前領隊會議曾針對判罰標準進行討論，「我們並非一言堂，如果是理性對裁判提出建議，或者認為某次犯規值得討論，聯盟不會開罰，但今天是涉及不雅字眼，球員是公眾人物，有社會責任，我們是針對不當言論開罰。」

聯盟︰未來評估專職裁判

班提爾不是第一個針對聯盟尺度提出不滿的球員，各隊主帥質疑裁判尺度的例子同樣屢見不鮮，對於如何精進吹判品質，程柏仁指出，「聯盟一直都希望這個環境可以進步，這件事不限於裁判，也需要球員、教練及相關從業人員一起努力，現在確實還無法讓所有裁判都是專職，但聯盟不會以此為藉口，已與球團商討未來可能的專屬裁判人選。」

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