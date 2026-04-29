無失分優質先發 李東洺2連發

李東洺連續2場投出無失分優質先發。（記者塗建榮攝）

悍將4投接力完封

台鋼陷入4連敗

〔記者徐正揚／新北報導〕李東洺連續2場交出至少6局無失分的優質先發，配合林栚呈、廖任磊、石梓霖各投1局聯手交出9上9下的完美收場，帶領富邦悍將以6：0擊敗台鋼雄鷹，比賽時間2小時29分是本季新莊最快，富邦打出2連勝，戰績排名升至第2，台鋼陷入4連敗，戰績排名退至第3。李東洺連續12.1局無失分，連續2場憑藉好投獲選單場MVP。

繼4月18日對統一獅投6.1局無失分後，李東洺昨只用80球就投完6局，被打3支安打都是一壘安打，只讓對手站上得點圈1次，他指出，4月11日對台鋼投3局失5分被打爆，主要是出現亂流後想太多，控球開始比較誇張，最近2場都要感謝捕手戴培峰引導，讓他能把變化球穩定控制在好球帶下緣的7、8、9號位，「如果控球不穩定，投球就滿辛苦的。」

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李東洺不強求三振

要讓打者打不好

李東洺表示，這2場的投球型態也有修正，以前比較想用自己的球三振打者，現在的想法不太一樣，會讓打者攻擊但打不好，感謝隊友幫忙守下很多球，總教練後藤光尊也在前次對台鋼後與他溝通，「他跟我說，我的各個球種，包括能力，其實都很好，只是容易想很多，給自己太多壓力，想法比較複雜，這都導致我無法有效對付打者，容易把自己投倒。」

後勁去年對富邦投24局僅失1分，取得3勝0敗、防禦率0.38的壓倒性優勢，今年首次交手用81球投5局失3分，中止跨季在新莊4連勝。

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