張育成美職5年20轟 盼李灝宇1年超車

張育成（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕老虎隊李灝宇前天對紅人以代打上場，轟出逆轉戰局的關鍵2分彈，不僅成為史上第5位在大聯盟開砲的台灣選手，也是擊出首轟的最年輕台灣打者，生涯在大聯盟累計20轟的張育成看好李灝宇的能力，希望他只用1年就打破自己在美職5年的成績。

張育成在大聯盟也曾上場代打，所以能感受那種壓力，李灝宇是新人，在大聯盟打席還不到20個，能代打開轟，且還是逆轉比數，心理素質非常強，「我的首轟是在先發時打的，他是代打應該更振奮人心，對他來說是非常大的突破。」

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曾預言李灝宇

5年內上大聯盟

張育成2019年NIKE青棒訓練營首次見到才高二的李灝宇，當時他預言，「如果李灝宇往美職發展，會在5年內上大聯盟。」他表示，「我用高中的同年齡去跟他相比，不管是力量或其他方面，我都是被他屌打的那個，等他下次回來，我再問他是否記得我說過這件事。」

張育成在大聯盟5年，累計安打121支、全壘打20發、打點79分，多項進攻數據都是台灣選手在大聯盟的紀錄，他很期待李灝宇今年可以全都突破，「我在大聯盟那麼久才打這樣，他不到20打數就1轟，今年一直待在大聯盟的話，應該1年就可以打破我的所有紀錄，希望教練團可以多給他機會。」

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