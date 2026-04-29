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雷霆贏在起跑點 橫掃太陽晉級

2026/04/29 05:30

吉爾吉斯亞歷山大率雷霆橫掃太陽晉級。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大率雷霆橫掃太陽晉級。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆昨在西部季後賽首輪，靠吉爾吉斯亞歷山大貢獻31分領軍，以131：122打敗太陽，連3年在首輪系列賽直落四橫掃對手，次輪將交手湖人與火箭勝方。

SGA場均33.8分

坐等湖人、火箭勝方

頭號種子雷霆昨團隊三分球34投17中，以5成高命中率強勢終結系列賽，僅差1分就能成為史上第4支在首輪橫掃、且每戰勝分都達雙位數的衛冕軍，吉爾吉斯亞歷山大場均貢獻33.8分、8助攻，他表示，「能這樣開啟季後賽征途感覺非常棒，贏在起跑點非常重要。」

湖人目前3：1領先火箭，雷霆將以逸待勞坐等兩軍分出勝負，SGA表示，「我們會努力了解他們的優劣勢，今年和他們都交手不少次，很清楚比賽會是什麼樣子。」

約基奇率金塊續命

老八魔術聽牌

西部另一戰，明星中鋒約基奇找回身手再繳大三元，帶領金塊以125：113擺平灰狼，系列賽追到2：3，約基奇15投9中貢獻27分、12籃板、16助攻，完成例行賽與季後賽合計第221次大三元，追平老將魏斯布魯克並列史上最多，助隊在背水一戰成功續命。

東部方面，魔術靠貝恩倒數1分16秒的關鍵三分彈，加上全場攻下22分，94：88扳倒頭號種子活塞，系列賽3：1聽牌，距離老八傳奇只差1勝。

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