自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

王彥程勝投又飛 鄧愷威今先發

2026/04/29 05:30

王彥程（中央社檔案照）王彥程（中央社檔案照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力韓職韓華鷹的王彥程，昨在大田主場進行本季第6場先發，用91球繳出5.1局失2分，最終無關勝敗，第4度挑戰第3勝失利；效力美職太空人的鄧愷威，在本季11場後援出賽的優異表現後，今早對金鶯將迎來首場先發登板。

王彥程雖挨轟 5.1局僅失2分

王彥程前役對LG雙子先發遭宋燦義2分砲，是他在韓職首度挨轟，昨一開賽對SSG登陸者首棒朴成韓投出2好2壞後，146公里速球就被轟出右外野大牆，連兩場遭砲轟。但王彥程度過1局亂流後，2至5局僅再被敲1支安打，且隊友在4、5局各得1分，讓他5局投完成為勝投候選人。

只是王彥程6局續投再遇危機，在1出局一、三壘有人後退場，且三壘跑者在高飛犧牲打護送回壘得到追平分，也讓他的勝投資格消失，累計5.1局被敲5支安打失2分，送出3次保送和2次三振，韓華在延長10局下靠再見保送，7：6贏球。 。

鄧愷威年初從巨人被交易到太空人後，不但生涯首度進入大聯盟開季名單，也以累計2.16的防禦率爭取到先發機會，但角色是開局投手，可能先發2至3局。鄧愷威去年在巨人先發7場，生涯至今3勝，僅去年9月2日對洛磯5.1局失2分奪下先發勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中