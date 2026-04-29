王彥程勝投又飛 鄧愷威今先發

王彥程（中央社檔案照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力韓職韓華鷹的王彥程，昨在大田主場進行本季第6場先發，用91球繳出5.1局失2分，最終無關勝敗，第4度挑戰第3勝失利；效力美職太空人的鄧愷威，在本季11場後援出賽的優異表現後，今早對金鶯將迎來首場先發登板。

王彥程雖挨轟 5.1局僅失2分

王彥程前役對LG雙子先發遭宋燦義2分砲，是他在韓職首度挨轟，昨一開賽對SSG登陸者首棒朴成韓投出2好2壞後，146公里速球就被轟出右外野大牆，連兩場遭砲轟。但王彥程度過1局亂流後，2至5局僅再被敲1支安打，且隊友在4、5局各得1分，讓他5局投完成為勝投候選人。

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只是王彥程6局續投再遇危機，在1出局一、三壘有人後退場，且三壘跑者在高飛犧牲打護送回壘得到追平分，也讓他的勝投資格消失，累計5.1局被敲5支安打失2分，送出3次保送和2次三振，韓華在延長10局下靠再見保送，7：6贏球。 。

鄧愷威年初從巨人被交易到太空人後，不但生涯首度進入大聯盟開季名單，也以累計2.16的防禦率爭取到先發機會，但角色是開局投手，可能先發2至3局。鄧愷威去年在巨人先發7場，生涯至今3勝，僅去年9月2日對洛磯5.1局失2分奪下先發勝。

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