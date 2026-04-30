王柏融百轟 史上第28人

台鋼王柏融砲打富邦左投陳品宏，達成生涯百轟里程碑。 （記者陳志曲攝）

砲打悍將陳品宏

台鋼王柏融生涯百轟，史上第28人。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕千呼萬喚的「台鋼大王」王柏融中職生涯百轟，昨天作客新莊對富邦悍將時出爐！王柏融於6局上，面對富邦先發左投陳品宏擊出陽春砲，中職百轟達陣，史上第28人。

王柏融中職100轟

王柏融2015年加入Lamigo桃猿隊，就擦亮「金牌大王」招牌，隔年單季200安、打擊率4成14，2017年再以31轟奪全壘打王，且連兩年拿下單季MVP，亮眼表現開啟赴日之路，當時在中職已累計86轟。

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對富邦36轟最多

2019至2023年，王柏融加入日本火腿，5季在一軍累積15轟，前年返台，並透過交易轉而成為「台鋼大王」。今年球季，王柏融狀況絕佳，昨役以前已累積3轟，昨3局上他敲出二壘打就差點過牆，6局一舉完成百轟，也是對富邦悍將的第25轟，如果連同富邦悍將的前身義大犀牛的11轟，大王對富邦就打了36轟，高居各隊第一，而大王也對前東家桃猿隊敲1發，目前除了台鋼之外，其餘五隊都被大王轟過。

今開賣百轟商品

王柏融在客場寫下紀錄，台鋼雄鷹球團也有所準備。球團透露，今天下午1點預計會開賣百轟商品，週五台鋼雄鷹在大巨蛋主場，球團預計安排簡單表揚儀式，回到高雄大本營也會安排。

昨台鋼和富邦之戰一波三折，新莊球場賽前突然下大雨，比賽於晚間8時左右才正式開賽，不過，台鋼3局上單局拿下3分，又靠王柏融個人里程碑一擊拉開分差，打完前6局以5:1領先。

王柏融8局又敲安單場3安猛打賞、加碼完成生涯第800安，終場台鋼也以5:1擊敗富邦。

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